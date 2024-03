Na noite desta quarta-feira (13), o Botafogo visitou o Bragantino pela jogo de volta da 3ª fase da Conmebol Libertadores. O Fogão empatou em 1 a 1, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, e se classificou para a fase de grupos da competição internacional após sete anos.

Os gols do jogo foram marcados por Júnior Santos (artilheiro da Libertadores com 8 gols) e Thalisson, que empatou com um golaço para o Massa Bruta.

MOMENTO IMPORTANTE DO TREINADOR

Após a classificação, o treinador interino Fábio Matias comentou um pouco sobre esse momento especial dele no comando do Botafogo e da importância do compromisso dos jogadores nessa classificação e volta por cima na temporada.

"Mais uma vez, os atletas tiveram compromisso com relação ao jogo e mesmo no momento difícil, onde tivemos um jogador a menos, conseguimos. Em relação à minha carreira, estamos dando continuidade dentro do processo do clube, deixando as coisas organizadas da melhor forma possível. É um momento muito bom, muito prazeroso, provavelmente o melhor momento da minha carreira. As coisas acontecem muito rápido dentro do futebol, e isso que é legal. Isso que a gente tem feito no Botafogo faz parte do processo de construção de dois anos. O principal é o que a gente colocou as ideias do atletas e o compromisso que eles sempre tiveram em relação ao trabalho e valorizar o processo de construção dos profissionais que estão no clube."

Foto: Vitor Silva/Botafogo

ELOGIO AO PEDRO CAIXINHA, TREINADOR DO BRAGANTINO

Na coletiva, Fábio também elogiou bastante o Bragantino e o trabalho do técnico português Pedro Caixinha:

"O Bragantino é uma equipe que está com o Caixinha há mais de um ano e meio, e enaltecer demais o trabalho da equipe dele. Falei pra ele no início e no fim do jogo. Eu adoro o trabalho dele, gosto muito do trabalho dele, acompanhei o trabalho dele. Então, dentro dos profissionais que estão no Brasil, hoje é um dos melhores que estão trabalhando aqui. Muita vez o trabalho nosso não se mede por vitória ou derrota, mas por sequência, e o Red Bull tem feito um trabalho muito bom. A gente sabia que ia ser um jogo difícil, sabia que seria 25 minutos de pressão da equipe adversária onde a gente teria que equilibrar um pouco as ações, a gente tem trabalhado muito, mas as coisas demoram um pouco pra acontecer. A gente sabia que enfrentar uma baita equipe e quando entramos no modo de um jogador a menos a gente precisou de algo a mais."

Fábio Matias também foi perguntado sobre o que foi feito para recuperar o emocional dos jogadores.

"Nenhum. Acho que isso estava inserido no processo dos atletas. Os jogadores, quando a gente começa o trabalho, a gente entende o que a gente tem que arrumar e organizar algumas coisas, o trabalho do antigo treinador vinha sendo bem feito, estava no modo oscilação, e a gente conseguiu estabilizar esse modo. Falar do passado, mas eu não vivi o passado, eu estou vivendo o presente, do dia sete em diante, então pra mim é tudo do dia 7 em diante. Isso tudo estava dentro do grupo e a gente só organizou isso. Hoje, eu venho algo para eles e os jogadores compraram e acreditam fielmente naquilo que foi proposto e está tendo uma sincronia muito boa."

Fábio Matias e Júnior Santos foram perguntados se 2023 tinha finalmente acabado e eles responderam de forma mais descontraída.

"Sim. Já acabou há muito tempo atrás."

"Acabou na virada do ano, né."

PRÓXIMOS JOGOS:

Agora, o Botafogo volta ao foco para a Taça Rio onde enfrenta o Sampaio Corrêa-RJ no próximo domingo (17) às 18h30 pelo jogo de volta da semifinal da competição. Já o Bragantino pega a Inter de Limeira pela quartas de final do Campeonato Paulista às 16h no domingo (17).