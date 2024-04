A equipe carioca viaja até Belém, onde encara o Remo, pela primeira rodada do campeonato nacional. A competição será muito importante também para o Berguinho, meio-campo da equipe, que destacou a importância da preparação.

"Particularmente será um campeonato muito importante para mim, tenho me empenhado bastante visando a Série C, em poder conseguir uma boa sequência nesse início de competição. Na temporada passada eu tive boas atuações aqui no Voltaço, pude estar marcando e ajudando a equipe a chegar as semifinais do cariocão. A Série C é um dos objetivos do clube, fundamental a gente fazer uma grande campanha, e meu foco é novamente ajudar, da maneira que for possível, para a equipe fazer um grande campeonato", disse Berguinho.

Em sua segunda passagem, Berguinho foi um dos reforços da equipe da cidade do aço para a temporada de 2024. Ele foi destaque do Volta Redonda na temporada passada, que chegou a semifinal do Campeonato Carioca. O meio-campo exaltou a importância de começar a competição nacional pontuando fora de casa.

"Todas as competições nacionais são muito disputadas e difíceis, todos as equipes sabem o que querem e usam tudo o que podem para vencer. A Série C não é diferente disso, uma competição com muitos times grandes e que fizeram ótimos campeonatos estaduais. Temos que encarar o campeonato jogo a jogo, a começar pelo Remo no próximo sábado, um adversário muito duro, que sabe usar bem o seu mando de campo. Mas a nossa equipe tem se preparado bem, estamos focados para esse confronto e temos tudo para fazer uma grande partida e pontuar fora de casa será um ótimo início de competição", finalizou.