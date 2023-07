Náutico vence Altos e volta ao G-8 da Série C

O Náutico venceu o Altos por 1 a 0 no Estádio dos Aflitos, nesta segunda-feira (3), pela 11ª rodada da Série C. O gol da vitória alvirrubra foi marcado pelo atacante Berguinho.

Com o resultado, o Timbu encerrou a sequência de três partidas sem vitórias e retornou ao G-8. Neste momento, a equipe pernambucana ocupa a 5ª posição com 18 pontos. Já o Altos, por sua vez, não vence há seis jogos e segue na lanterna da competição, somando apenas 10 pontos.

Timbu na frente

Apesar de entrar em campo pressionado por um resultado positivo, o Náutico demorou a se encontrar no jogo e viu o Altos quase abrir o placar com Manoel. A resposta do Timbu veio na finalização de Victor Ferraz, mas o lateral alvirrubro não cNa reta final do primeiro tempo, Berguinho aproveitou o cruzamento de Paul Villero e testou firme, sem chances de defesa para Rafael.

Sem bola na rede

Em desvantagem, o Altos voltou para a etapa final com uma proposta ofensiva, mas foi o Náutico quem chegou perto de ampliar nas finalizações de Souza e Eduardo. Villero e Denilson pararam no goleiro Rafael. Antes do apito final, o Jacaré tentou pressionar. No entanto, a equipe visitante não conseguiu incomodar o goleiro Vagner.

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo em partidas fora de casa. O Altos encara o São Bernardo no próximo sábado, às 19h, no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo. Na segunda-feira (10), às 20h, o Náutico visita o Ypiranga, no Colosso da Lagoa, em Erechim.