Nesta tarde de quarta-feira (17), o Santos anunciou de a rescisão do contrato do lateral-esquerdo Felipe Jonathan. Segundo nota o acordo foi feito de forma amigável entre clube e atleta que possuía vínculo até fevereiro de 2025.

O jogador chegou ao Peixe em 2019 e ao todo disputou 210 jogos marcando seis gols. Felipe Jonathan está acertado com o Fortaleza e irá defender o Leão do Pici. Vale destacar que Felipe já jogou pelo rival Ceará antes de ir para o Santos. O lateral é o quarto atleta da posição que mais atuou com a camisa alvinegra.

Confira nota publicada pelo Santos

O Santos Futebol Clube e o lateral-esquerdo Felipe Jonatan, de forma amigável, chegaram a um acordo para rescisão do contrato, que tinha validade até fevereiro de 2025. Todas as formalidades foram cumpridas e o atleta já foi liberado para seguir com a carreira.