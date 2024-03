Na última quarta-feira (12), Fernando Bonavides, vice-presidente do Santos concedeu entrevista para os jornalistas e quem estava lá era o nosso repórter da Vavel Brasil, Pedro Cunha. Ele foi questionou o dirigente santista sobre o Peixe voltar a atuar na cidade de São Paulo, como foi na partida contra o São Bernardo disputada no MorumBIS. Confira abaixo as respostas de Fernando.

Entrevista com o vice-presidente do Santos: Fernando Bonavides

“Nós tínhamos a intenção de jogar na capital, fizemos essa iniciativa no MorumBIS. Foi um sucesso, foi algo que trouxe de volta o torcedor para assistir o Santos Futebol Clube em um grande evento na capital. É algo que agrega/aproxima o torcedor e sempre buscamos, especialmente novos associados ao Santos FC, essa é a nossa missão. Nessa tarefa que temos de retornar o Santos a Série A do futebol brasileiro passa necessariamente pela presença dos torcedores em todos os estádios. Como é de conhecimento de todos, o Santos é a maior torcida do mundo, estamos presentes em todos os locais e isso é que estamos valorizando. Dessa vez não foi possível devido a agenda dos outro co-irmãos que vão disputar seus jogos no mesmo final de semana de modo que não foi possível fazer esses jogos na capital. Será feito na Vila Belmiro, temos ali o alçapão da Vila que será explorado ao máximo. Certamente se passarmos para a semifinal vamos estudar e acreditamos que possamos fazer na capital de São Paulo se evoluirmos na competição”, respondeu o dirigente

Ele também foi questionado sobre a possibilidade de jogar na jogar na sexta-feira: “A questão de horário e de calendário é sempre muito delicada porque envolve a disponibilidade física do atleta e a dos torcedores. Na sexta-feira nós agradecemos muito a oportunidade que nos foi dada pela Portuguesa-SP, mas de qualquer forma não foi possível nessa sexta-feira como foi solicitado e sugerimos. Agradecemos muito e quem sabe em outras oportunidades poderemos estar junto a Portuguesa-SP disputando jogos do Santos Futebol Clube.”