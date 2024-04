Nesta terça-feira (16), o Bahia conquistou sua primeira vitória na Série A do Campeonato Brasileiro, ao derrotar o Fluminense de virada por 2 a 1, pela abertura da segunda rodada da competição nacional na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Os gols da partida foram marcados por Caio Alexandre e Cauly, que decretaram o triunfo do Esquadrão de Aço, enquanto Germán Cano descontou para os visitantes.

Com o resultado, o Bahia pulou para a oitava colocação do Campeonato Brasileiro, nos três pontos somados, incluindo uma vitória e uma derrota.

Dessa forma os comandados de Rogério Ceni também se recuperaram na tabela de classificação da Série A, após ser derrotado na estreia para o Internacional por 2 a 1, no último fim de semana no Beira-Rio.

Por outro lado, o Fluminense caiu para a 14ª colocação do Campeonato Brasileiro, com apenas um ponto somado em duas partidas disputadas até o momento.

No entanto, o time comandado pelo técnico Fernando Diniz segue sem vencer no Brasileirão, já que empatou com o RB Bragantino por 2 a 2, na rodada de abertura da Série A, no Maracanã.

Além disso, a partida também ficou paralisada por cerca de uma hora, ainda na primeira etapa, devido às fortes chuvas que atingiram Salvador.

Durante a primeira etapa, o Fluminense começou melhor e abriu o placar logo aos 3 minutos, num vacilo de Santiago Arias, que perdeu a bola para o xará Jhon Arias e tocou para Cano, que dominou a bola na entrada da área e bateu cantinho para fazer 1 a 0.

Após o primeiro gol, a partida foi paralisada aos 16 minutos, devido a forte chuva que atingiu a capital baiana e também pelo estado ruim do gramado da Arena Fonte Nova.

Com o campo mais seco, o Bahia voltou mais concentrado e teve uma grande oportunidade com Ademir, que parou na ótima defesa do goleiro Fábio, que evitou o primeiro gol dos mandantes.

No entanto, o Esquadrão de Aço só conseguiu empatar a partida aos 35, com Caio Alexandre, que pegou a sobra na cobrança de escanteio e acertou um lindo chute e fora da área para deixar tudo igual no placar.

Antes do intervalo, o Fluminense pulou de novo na frente do placar e dessa vez com Arias que apareceu livre na área e tocou na saída de Marcos Felipe, mas o lance foi anulado por impedimento.

Na volta para o segundo tempo, o Bahia voltou melhor e chegou a virada aos 15 minutos, com Cauly, que recebeu passe de Jean Lucas na área, fintou Manoel e mandou uma bomba para decretar a vitória dos mandantes, antes do apito final.

Para alçar voos mais altos na Série A, o Bahia retorna a campo no próximo domingo (21) e o desafio dessa vez será contra o arquirrival Vitória, no Ba-Vi, através da terceira rodada da competição nacional, às 16h (horário de Brasília), no Barradão.

Do mesmo modo, o Fluminense vai em busca de recuperação no Campeonato Brasileiro neste sábado (20) diante do Vasco da Gama, pelo Clássico dos Gigantes, também no mesmo horário, no Maracanã.