Após uma semana de muita confusão fora de campo, a torcida do Vasco decidiu dar um recado positivo em favor do seu time.

Em menos de 3 horas de venda aberta de ingressos para a partida contra o Nova Iguaçu, que será no próximo domingo (17) pela volta da semifinal do Campeonato Carioca, mais de 45 mil ingressos foram vendidos.

A quantidade de ingressos já supera o montante vendido para o Fla-Flu, que será um dia antes, no sábado (16). O curioso é que a venda de ingressos para o Fla-Flu foi aberta com quatro dias de antecedência, na segunda-feira (11).

Qual foi a confusão?

A confusão fora de campo mencionada ao início do texto foi o imbróglio pela definição do palco da partida entre Nova Iguaçu e Vasco.

A situação foi melhor descrita nessa matéria, mas de forma resumida, o que aconteceu foi que o Nova Iguaçu, mandante da partida, solicitou ao consórcio Fla-Flu, responsável pela gestão do Maracanã, que a partida fosse marcada para o estádio.

O pedido foi feito na segunda-feira (11), porém precisava que a resposta fosse até a quarta-feira (13), quando se encerrava o prazo técnico para definição do palco da partida.

Como o consórcio não respondeu a tempo, o presidente Jânio Moraes, do Nova Iguaçu, foi obrigado a indicar outro palco. Ele indicou o estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

Após a partida ser assinalada de forma oficial no estádio do Volta Redonda, o Vasco se manifestou publicamente por meio de nota, repudiando o acontecido. A nota do cruzmaltino desencadeou pronunciamentos oficiais de Nova Iguaçu, Cláudio Castro, consórcio Maracanã e FERJ.

Tanta movimentação acabou ocasionando na mudança do palco da partida de volta ao Maracanã. A oficialização do acontecido foi na tarde dessa quinta-feira (14). Poucas horas depois, foi iniciada a venda de ingressos.

Detalhes da venda de ingressos

Até o momento, segundo informam as redes oficiais do Vasco, foram vendidos mais de 45 mil ingressos para a partida. A carga total disponível à venda é de 52 mil ingressos, sendo 4 mil deles destinados à torcida do Nova Iguaçu.

Ao todo, 70 mil ingressos serão expedidos, considerando gratuidades, vagas cativas e cortesias.

A venda dos ingressos ocorre pelo site oficial do Vasco. Primeiro, foi liberada uma carga inicial de ingressos para sócios, mas apenas uma hora depois, a venda para o público geral foi aberta.

A expectativa é de casa cheia no próximo domingo (17). Promessa de mais um fim de semana com o Maracanã recheado no sábado e no domingo.