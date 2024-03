O Porto Velho mostrou mesmo que está afiado em 2024. Após surpreender muitos no Brasil e eliminar o Remo na primeira fase da Copa do Brasil, o time agora direcionou todas suas atenções para a conquista do bicampeonato estadual.

Já são quatro vitórias seguidas e não à toa a liderança da competição. A mais nova vítima do Porto Velho veio nesta quarta-feira. Em casa, 4 a 2 em cima do Vilhena. Um dos destaques do ano da Locomotiva, o goleiro Digão celebrou mais um triunfo.

“Feliz demais com nosso momento e nossa atenção constante em todos os jogos, independente dos desafios que estão aparecendo. Temos um grupo muito forte e ontem mostramos isso mais uma vez. Acima de tudo merecemos e celebramos mais uma vitória com nosso torcedor”, afirmou.

Digão também aproveitou para negar qualquer possibilidade que esteja acertado com outra equipe. O goleiro garante foco na busca do bicampeonato estadual.

“Fomos felizes ano passado com a conquista do título, a festa foi sensacional, e falei que estava voltando para ser campeão estadual mais uma vez aqui no Porto Velho. Meu foco está 100% aqui, o clube sabe disso, e se eu for sair lá na frente é só se o Porto Velho topar, se for bom pra eles. O foco é em ajudar esse grupo fantástico a chegarmos na final e sermos campeões novamente”, finalizou.