Na manhã dessa quarta-feira (13) foi oficializado o palco da partida de volta da semifinal do Campeonato Carioca entre Nova Iguaçu e Vasco. O jogo, que será disputado no próximo domingo (16), ocorrerá no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

Inicialmente, havia a expectativa de que o jogo fosse ocorrer no estádio Mané Garrincha, em Brasília, porém o consórcio que gere o estádio marcou celebração religiosa para o dia da partida, o que inviabilizou o acontecimento.

Em seguida, houve a expectativa de que o jogo fosse ser mandado no Maracanã, por conta da localização geográfica e disponibilidade de uso, pois não há nenhum evento marcado para o estádio no dia.

O que aconteceu?

Nova Iguaçu e Vasco vinham buscando a definição desse palco desde antes mesmo do início da partida de ida das semifinais, que resultou em empate por 1 a 1. Apesar disso, o presidente do Nova Iguaçu, Jânio Moraes, declarou publicamente que faria a definição do palco após o fim da primeira partida: "Estamos de olho no resultado técnico, mas sem esquecer o financeiro. Após o primeiro jogo, no domingo, a gente bate o martelo."

Terminado o primeiro jogo, ambas as equipes correram para definir o mais rápido possível o palco da partida, para que assim pudessem se programar para uma eventual viagem.

No entanto, com a negativa do estádio Mané Garrincha (mencionada anteriormente no texto), o foco passou a ser o Maracanã. Nova Iguaçu havia solicitado ao consórcio Fla-Flu, responsável pelo gerenciamento do estádio Maracanã, para que a partida fosse marcada lá.

No entanto, o consórcio em momento algum deu uma resposta definitiva ao pedido do Nova Iguaçu. Em verdade, quando questionados sobre o ocorrido, o consórcio se posicionou da seguinte forma: "O Nova Iguaçu precisava de uma resposta até o meio-dia de hoje (13/03). Como o consórcio ainda estava analisando a solicitação feita, o clube optou por marcar logo o jogo no Estádio da Cidadania, em Volta Redonda."

Dessa forma, como não houve resposta por parte do consórcio Fla-Flu, o Nova Iguaçu foi ao "plano C", que era o estádio Raulino de Oliveira. A partida está oficialmente marcada para lá, pois o prazo técnico para definição do palco da partida se excedeu nessa quarta-feira (13), às 12h.

Descontentamento

O Vasco se sentiu prejudicado pela postura do consórcio, pois por conta dessa mudança de palco, o time deixará de conseguir atender aos seus torcedores da melhor forma possível. Afinal, o jogo passará a ser num local distante da capital.

Segundo o jornalista Bruno Braz, do UOL, não só o consórcio Fla-Flu, como também o governador Cláudio Castro, publicamente declarado torcedor do Flamengo, teria se incomodado com a postura do Vasco na partida de ida, no domingo, quando estampou a frase 'Maracanã para todos' na sua camisa.

Foto: Matheus Lima/Vasco

A estampa remete ao nome do consórcio do Vasco na disputa pela licitação do Maracanã, na qual participa junto às empresas Arena 360 e WTorre. Além disso, acaba sendo uma mensagem simbólica ao torcedor cruzmaltino, também.

Esse teria sido um outro motivo de descontentamento do clube, que se sentiu lesado por uma opção unicamente pessoal daqueles que deveriam gerir um bem público.

Em que isso implica?

Indiretamente, Nova Iguaçu e Vasco foram impedidos de usufruir do Maracanã, um bem público. Isso, pois, cientes do prazo para definição do palco da partida, que foi nessa quarta-feira (13), às 12h, o consórcio Fla-Flu ainda assim optou por não ceder a resposta a tempo.

Sendo assim, a atitude esbarra no regulamento vigente do atual Termo Permissivo de Uso do Maracanã, o qual diz que o estádio não pode ser usado para fim de beneficiar alguma agremiação, tal qual vem sendo feito.

Além disso, o regulamento também indica que o estádio deve comportar o máximo de jogos possíveis, indicando que não é justificável o impedimento de uso por conta de calendário de partidas.

Qual será a postura do Vasco?

O clube divulgou nota oficial sobre o ocorrido. Nela, é econômico nas palavras, mas indica de forma clara o seu posicionamento sobre isso:

"Um Maracanã de poucos faz mal ao futebol. É, no mínimo, lamentável a dificuldade em se jogar no estádio. Esses poucos nobres, encastelados, não percebem o dano que causam ao campeonato e ao espetáculo, afastando o torcedor de um dos maiores palcos do esporte. Por que não, então, uma gestão compartilhada? Por que não? Estamos dispostos a administrar com todos e para todos. Pelo bem do futebol, do Rio e por um #MaracanãParaTodos."

Pouco cabe ao clube fazer em relação a essa partida, pois o mando de campo pertence ao Nova Iguaçu. O clube cedeu assessoria jurídica ao Nova Iguaçu, caso ele quisesse lutar pelo direito de mandar o jogo no Maracanã, mas o clube se absteve de usufruir disso.

Com isso, o episódio acaba servindo como apenas mais uma rusga na já muito complicada relação entre Vasco, Fluminense e Flamengo pelo uso do Maracanã.