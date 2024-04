Nesta quarta feira (17), o Atlético MG recebeu o time do Criciúma em sua casa, a Arena MRV. O Galo buscava seus primeiros três pontos na competição, juntamente com o Cricúma que havia empatado em casa com o Juventude na primeira rodada.

Em partida movimentada, Atlético MG e Cricíuma empatam em Belo Horizonte. O jogo foi protagonizado por um "apagão" no estádio MRV, atrasando em 10 minutos o confronto. Os gols foram de Gustavo Scarpa aos 39 minutos do primeiro tempo e Matheusinho aos 38 da segunda etapa.

Galo na frente!

Divulgação / Atlético Mineiro

O Atlético abriu o placar ainda mesmo no primeiro tempo, na volta da paralização do jogo. Gustavo Scarpa, após quase marcar, na primeira rodada contra o Corinthians, finalizou para o gol, e teve sorte após o desvio na linha defensiva adversária.

Logo depois do gol, a partida ficou bem controlada para a equipe mineira, tomando poucos sustos do Criciúma. Indo para o intervalo com a vantagem de 1 a 0.

Empate no fim de jogo!

Divulgação / Criciúma

Depois de uma segunda etapa com um excessiva dominância do Galo, o clube de Santa Cataina conseguiu empatara a partida após uma jogada pelo lado direito de ataque, a bola é cruzada para a área e sobra nos pés de Matheusinho, onde ele converte a oportunidade aos 38 minutos.

Deste modo, o Criciúma comemorou muito este ponto sofrido conquistado fora de casa.

Próximos compromissos

No próximo sábado (20), às 20h, o Atlético enfrentará em casa o seu rival de estado, Cruzeiro. O clássico é válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

O clube catarinense, iria enfrentar a equipe do Fortaleza também neste sábao (20), porém a partida foi adiada com horário e local a serem definidos. Assim, seu próximo confronto será no dia 27, às 16h , contra o Vasco, em São Januário.

Situação na tabela!

Depois de ambas as equipes pontuarem apenas um ponto na rodada. A equipe do Atlético mantém-se na décima terceira colocação. Já o time do Criciúma desce para a décima segunda posição.