Após derrotar o Ipatinga no último fim de semana, o Atlético-MG retorna a campo no próximo sábado (9) e dessa vez para enfrentar o América-MG, pelo jogo de ida das semfinais do Campeonato Mineiro, às 16h30 (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte.

Dessa forma, o Galo também busca conquistar o pentacampeonato estadual de forma consecutiva para manter a hegemonia de cinco temporadas em Minas Gerais.

Para conseguir esse objetivo, o Atlético-MG precisa do resultado positivo contra o América-MG no jogo de ida e também podendo jogar pelo empate no confronto de volta, que acontece na Arena Independência.

Quem passar desse confronto, terá pela frente Cruzeiro ou Tombense, que ainda vão se enfrentar em outra chave nas semifinais do Campeonato Mineiro.

Diante do América-MG, o Atlético-MG deve ter os retornos do zagueiros Igor Rabello e Maurício Lemos e do lateral-direito Mariano, que iniciaram a transição, após se recuperarem de lesões musculares e estão na expectativa de ficar à disposição da comissão técnica neste sábado na Arena MRV.

Além deles, o Galo não sabe se vai poder contar com meio-campista Matías Zaracho, que segue fazendo tratamento no departamento médico do clube e tem chances remotas de entrar em campo neste fim de semana.

Por outro lado, o lateral-esquerdo Rubens, que vem sendo um dos destaques do Atlético-MG nos últimos jogos, também ficou na fisioterapia por conta de uma dor no ombro contra o Ipatinga e não deve ser preocupação para o clássico com o América-MG.

O treinamento desta manhã na Cidade do Galo também contou com a presença do atacante Eduardo Vargas, que ficou de fora da lista de relacionados da comissão técnica no último sábado, por conta da negociação com o Fortaleza, mas em meio às conversas, o jogador foi a campo normalmente no CT.

A informação atual é que os clubes vão dividir os salários do atacante, que seja permanecer em Belo Horizonte e o chileno possui contrato com o Atlético-MG até o fim do ano. Nesta temporada, ele atuou em duas partidas e não balançou as redes.

Nas atividades, os atletas que estiveram entre os 11 titulares no último duelo, contra o Ipatinga, realizaram um treino de recuperação física, enquanto os demais foram a campo para um trabalho técnico e tático.

Atlético-MG aposta nos gols de Hulk para sair em vantagem nas semifinais do Campeonato Mineiro

Para essa partida, o técnico Luiz Felipe Scolari aposta muito na boa fase do atacante Hulk, que é o artilheiro do Galo do Campeonato Mineiro quatro gols marcados, ao lado de Juan Dinenno, do Cruzeiro e e Renato Marques, do América-MG.

Além do camisa 7, o Atlético-MG ainda com Paulinho no ataque, que tenta desencantar com a camisa alvinegra nesta temporada, em busca de seu primeiro gol em 2024.