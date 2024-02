Em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Mineiro Módulo I, o Atlético-MG empatou com a Tombense na noite desta quarta-feira (14), Arena MRV, pelo placar de 1 a 1. Alisson marcou para o Galo e Ednei para o Gavião-Carcará.

Surpresa logo no início

Inesperadamente, a Tombense optou por começar a partida pressionando o Atlético-MG com uma marcação alta, pressão essa que deu resultado logo após três minutos do início de jogo.

Após jogada ensaiada no escanteio, Pierre camisa 8 do Carcará de Minas, levantou a bola na segunda trave e o zagueiro experiente, Ednei, foi muito feliz em finalizar de primeira no canto esquerdo do gol e vencer o goleiro Éverson.

Porém o Galo não aparentou sentir o golpe. Já aos 9 minutos teve uma ótima chance nos pés de Paulinho, que finalizou na altura da marca do pênalti, por cima da meta defendida por Felipe Garcia.

Assim, foi se desenhando um jogo muito interessante. O Atlético sempre tentando criar suas jogadas pelas laterais do campo, principalmente pela esquerda com Gustavo Scarpa. Já a Tombense, apostando na velocidade de suas transições ofensivas, para criação de contra-ataques.

A estratégia do jovem treinador Raul Cabral, só não foi concretizada aos 16 minutos, graças a uma grande recuperação de Igor Rabello que travou o chute do centroavante Igor Bahia. Após receber o passe em uma transição de velocidade, o camisa 9 da Tombense encontrou a zaga atleticana bagunçada e saiu cara a cara com o goleiro. Mas na hora de finalizar, Igor Rabello foi cirúrgico ao travar apenas a bola, evitando assim o placar de 2 a 0.

No decorrer da primeira etapa, as melhores chances do Galo, surgiram dos pés de Hulk em bolas paradas, seja de escanteio, ou de faltas de média/longa distância.

Além disso, o time comandado por Luiz Felipe Scolari foi superior e insistiu muito em bolas longas e cruzamentos, que até geraram perigo, porém faltou capricho do ataque atleticano para empatar a partida ainda no primeiro tempo.

Brilha a cria atleticana



Com mudanças táticas de Felipão, o Atlético saiu do clássico 4-4-2 para um 4-3-3. A saída de Mariano para a entrada de Battaglia, fez com que Edenílson caísse para a função de lateral direito e Scarpa passou a jogar centralizado.

Além disso, o técnico alvinegro optou pela saída de Otávio para a entrada da jóia da base do Galo, Alisson. O ponta direita de 18 anos que fez apenas seu sexto jogo com a camisa alvinegra, se destacou e fez um belo gol de empate.

Foto;Divulgação/Atlético-MG

Aos 10 minutos, em tabela pelo lado direito com Paulinho, Alisson antes da entrada da grande área, ajeitou para a esquerda, sua perna boa, e chapou a bola em meia altura no canto esquerdo do gol, sem chances para o goleiro.

O jogo seguiu muito disputado, porém com muitas chances, assim como a primeira etapa. A melhor por parte do Galo, foi desperdiçada por Paulinho, que não costuma perder esse tipo de gol. Em contra-ataque de manual, Hulk escorou para o camisa 10 atleticano que deixou com Alisson e correu para finalizar sozinho perto da pequena área, porém colocou muita força e a bola subiu.

Aos 35 minutos do segundo tempo, em entrada próxima ao meio de campo, Zé Vitor cometeu uma falta por excesso de força em Hulk, e recebeu seu segundo cartão amarelo, sendo consequentemente expulso. A expulsão por incrível que pareça, não surtiu muito efeito no jogo



Igor Bahia perdeu dois gols inacreditáveis, sendo um deles já nos acréscimos da partida em um contra-ataque de 3 contra 1. Em bola rolada no meio da área, o camisa 9 não pegou bem e finalizou no meio do gol, consagrando Éverson que fez boa defesa e garantiu o empate para o Atlético-MG.

Classificação

Mesmo com o empate, o Galo ultrapassou o Villa Nova, que foi derrotado pelo Athletic dentro de casa, na noite de hoje pelo placar de 1 a 4. O Atlético chegou aos 7 pontos e ultrapassou o Leão do Bonfim, que com a goleada sofrida fica atrás pelo saldo de gols.

O empate não foi suficiente para Tombense ultrapassar o Cruzeiro que tem 10 pontos, e agora um jogo a menos que o time da Zona da Mata.

Próximos jogos

O Alvinegro volta aos gramados no sábado (17), às 16h30, para enfrentar o Itabirito em compromisso válido pela 6ª rodada do campeonato mineiro. Já o Carcará de Minas, recebe o Patrocinense no domingo (18), às 18h.