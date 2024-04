Atlético-MG e Criciúma se enfrentam às 20h desta quarta-feira (17), partida válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o duelo tem mando do Galo e acontece na Arena MRV.

Ambas as equipes possuem apenas um ponto do campeonato, o Atlético não saiu do 0 contra o Corinthians em plena Neo Quimica Arena. Já o Criciúma empatou em 1 a 1 contra o Juventude no Estádio Heriberto Hülse.

Atlético-MG

Gabriel Milito deverá seguir revezando a escalação titular devido ao calendário cheio da equipe alvinegra. Em relação aos últimos jogos a única ausência é de Battaglia que foi expulso na primeira rodada do campeonato.

Criciúma

Já o Criciúma deverá vir com força máxima para o confronto, com as voltas de Wilker Ángel e Felipe Vizeu. Em compensação, Renato Kayzer que marcou para o Tigre na primeira rodada teve que voltar para o Fortaleza a pedido da equipe nordestina para repor a saída de Thiago Galhardo.

Prováveis escalações

Atlético-MG - Técnico: Gabriel Milito

Everson; Saravia (Mariano), Mauricio Lemos (Igor Rabello), Jemerson e Guilherme Arana; Otávio, Alan Franco, Gustavo Scarpa (Zaracho) e Igor Gomes (Alisson); Paulinho e Hulk.

Criciúma - Cláudio Tencati

Alisson; Claudinho, Rodrigo, Wilker Ángel, Miguel Trauco; Barreto, Meritão, Marquinhos Gabriel, Fellipe Mateus e Marcelo Hermes; Arthur Caíke (Eder).

Ficha Técnica

Data: 17 de abril, quarta-feira

Local: Arena MRV

Horário: 20h (de Brasília)

Onde assistir: Premiere (Pay per View)