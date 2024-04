A noite da última quarta-feira (18) foi de decepcionante derrota para o São Paulo diante do Flamengo. O tricolor foi derrotado por 2 a 1 em duelo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã, Rio de Janeiro.

Após a partida, o treinador Thiago Carpini cedeu uma entrevista coletiva, onde foi perguntando, principalmente, sobre as especulações de uma eventual demissão.

Isolado de pressão

Perguntado pela reportagem da VAVEL presente na coletiva sobre como o técnico fazia para se blindar dessa pressão no processo de preparo para os desafios da temporada, o treinador relatou o seguinte:

"Eu procuro fazer meu melhor para mim mesmo. Tenho minha responsabilidade, meu respeito à instituição, torcedor, esse grupo de atletas que sempre me abraçou. Em relação a noticiário, mídias sociais, acompanho muito pouco. Mas isso chega, as informações chegam, tem um pessoal que trabalha com isso. Eu vivo mais a vida real, o que sou capaz de fazer. E diga-se de passagem sou bom no que faço. Muitos falam que os erros podem ser atrelados à minha idade, mas vejo pessoas com mais bagagem fazerem da mesma maneira."

Especulações sobre sua saída

Perguntado sobre o que poderia dizer sobre as notícias que davam conta de sua saída do clube, Carpini contou o seguinte:

"Quem tem que responder essa pergunta (sobre futuro) não sou eu. Eu me vejo fazendo o que sempre fiz. Trabalhando e fazendo meu melhor. Essa especulação de fica, não fica, sai, não sai, tem mais de 30 dias. Eu sigo trabalhando enquanto for o comandante."

Alheio ao noticiário

Ainda sobre as especulações de sua saída, Carpini revelou não dar importância às especulações, ainda revelando não haver comunicação alguma por parte da diretoria do São Paulo em relação a uma possível saída:

"Em relação ao noticiário, eu não me preocupo. Eu me preocupo em melhorar aquilo que todos os dias tenho oportunidade. Se a diretoria conversa ou não com outros nomes, quero acreditar que não, porque sempre tivemos uma relação de muito respeito de ambas as partes. Não vejo dessa maneira. Vejo como especulação porque acho que não teria problema algum a diretoria comunicar se isso estivesse acontecendo, pôr um ponto final, se posicionar que sim ou que não."

Respaldo da diretoria do São Paulo

Perguntado sobre se sentir respaldado pela diretoria do clube paulista, Thiago foi enfático na sua declaração:

"Enquanto eu não for comunicado de nada, me sinto respaldado, porque na verdade tudo o que ouvimos é especulação. Claro que a insatisfação de parte do torcedor é compreensível, até de parte da imprensa. Eu nunca mudei minha maneira de ser. O que eu acho que preciso fazer é sempre ter dignidade, fazer meu melhor, representando a instituição, a mim mesmo, fazendo o melhor para o São Paulo enquanto estivermos à frente do projeto. O respaldo é dentro daquilo que imaginamos que pode ou não acontecer. Me sinto respaldado."

Sequência negativa de resultados

Ainda respondendo à ultima pergunta, o comandante do tricolor emendou em uma visão acerca da sequência negativa de resultados que o clube vem vivendo:

"Uma derrota ruim, mais uma derrota, sequência difícil, momento delicado do São Paulo. Mas mais uma vez valorizo os atletas, o que entregaram dentro de campo, o que nos propusemos a fazer. O respaldo, ninguém me dá... Meu respaldo eu que crio, é o meu trabalho, minha autoestima, minha maneira de ser, o respeito ao meu trabalho, meu princípio. Por mais que as pessoas tendem a falar do ser humano, extrapolam. Me sinto seguro e sigo trabalhando com minhas convicções."

Análise sobre a partida

Perguntado sobre a derrota para o Flamengo, Carpini analisou a partida da seguinte maneira:

"Em relação à partida, são algumas situações vem acontecendo, até por conta dessa instabilidade, esse desequilíbrio emocional, até pela fase ruim, tem um aspecto ruim dentro da partida. Enfrentar o Flamengo aqui é muito difícil, ainda mais com os problemas que estamos sofrendo para escalar, que também tem sido muito corriqueiros. Mesmo com essas situações, enaltecer a luta dos atletas, a entrega. Em momentos o Flamengo foi melhor, quando tomamos o segundo gol reagimos um pouco. As alterações foram para criar mais chances e buscar o primeiro gol. Se não fosse o momento conturbado, tudo o que envolve o jogo de hoje, numa segunda rodada do Brasileiro, um 2 a 1 para o Flamengo no Maracanã não tem nada de absurdo."

Nenhum contato da diretoria

Perguntado se houve alguma conversa da diretoria referente à uma eventual saída ou sobre o clube estar negociando com substitutos ao seu cargo, Carpini deu conta de que não houve ainda contato algum por parte dos diretores do São Paulo:

"Foi um vestiário de chateação, de mais uma vez criar algumas situações e alguns gols que têm acontecido e fogem do nosso controle. Vestiário chateado, de lamentação. não conversei com o presidente, com o executivo, com ninguém. Normal. Eles estiveram no vestiário me cumprimentando, todos os atletas, nenhuma conversa fora disso. Se algo acontecer, imagino que tenha essa conversa. O que eu posso falar é de chateação por mais uma derrota do São Paulo."

São Paulo volta a campo no próximo domingo (21), quando enfrenta o Atlético-GO em Goiânia pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Será mais uma oportunidade para que Carpini mostre seu valor e consiga reconquistar o carinho do torcedor.