Guia VAVEL do Brasileirão 2024: São Paulo

O São Paulo estreia neste sábado (13), pela Série A do Campeonato Brasileiro e apesar da campanha impressionante que trouxe o título da Copa do Brasil na temporada passada, o torcedor são-paulino não descansou até o fim da competição nacional.



Em 2023, o Tricolor Paulista comandado por Dorival Júnior, apresentou uma campanha de meio de tabela, terminando com 53 pontos, na 11° colocação e com apenas uma vitória fora de casa. No entanto, o Soberano tinha uma identidade criada: a troca de passes e a defesa consolidada.



Se fora de casa as coisas não agradavam o torcedor, dentro de casa o São Paulo ostentava bom desempenho para sua torcida, terminando a competição como o melhor mandante da Série A.



O Tricolor se despediu deixando ao seu torcedor a sensação de um 2024 promissor, porém em janeiro, Dorival deixa o comando do time e assume a Seleção Brasileira e Tiago Carpini assume o legado, quebrando o Tabu na Neo Quimica Arena e vencendo a Supercopa Rei.

Escalação



Para esta temporada, o São Paulo contratou quatro novos reforços: Damián Bobadilla (Meio-campista, 22 anos), Erick (Atacante, 26 anos) o experiente Luiz Gustavo (Volante, 36 anos) e Ferreirinha (Meia-atacante, 26 anos). Além de renovar com Lucas e Luciano, ambos por três anos.



Por outro lado, a lista de dispensa não foi pequena: Gabriel Neves, Felipe Alves, Matheus Belém, Walce, Jhégson Mendez, Alexandre Pato, David, Erison, Marcos Paulo e Raí Ramos, deixaram o Tricolor.



Lucas Beraldo, zagueiro de apenas 20 anos, criado em Cotia, foi vendido ao PSG e isso deixou a torcida tricolor abalada pois os são-paulinos adotaram o defensor por sua passagem extraordinária.

Nesta temporada o time ainda não está totalmente formado, mas podemos esperar uma seguinte base: Rafael, Wellington, Diego Costa, Arboleda, Rafinha, Pablo Maia, Alisson, James, Lucas, Calleri e Luciano.

O destaque do ano não poderia ser diferente, contestado pela torcida no começo da temporada, Rodrigo Nestor, meio-campista de 23 anos foi protagonista do título inédito com o gol na final e carimbou seu nome na história do São Paulo.

Rodrigo Nestor, Meio Campista

Outros nomes também marcaram a temporada: Beraldo, que ganhou a torcida rapidamente, Lucas Moura que chegou com grandes expectativas da torcida e Calleri, que revelou jogar no sacrifício por conta de uma lesão para ajudar o time.



Pra ficar de olho: Willian Gomes

Promessa de Cotia, Willian ganhou espaço com Dorival Júnior devida á séries de lesões que comprometeram a equipe, sua estreia foi contra o Fluminense, no Maracanã e contra o Flamengo no Morumbi, Willian foi bastante elogiado pelo antigo treinador. Nesta temporada, o jogador estreou na Libertadores já nos acréscimos, na vitória por 2 a 0 contra o Cobresal.



Outra promessa para ficar de olho é o Lateral Moreira, estreou aos 17 anos, em 2022 quando se destacou no sub-20. Porém, Moreira sofre com uma séries de lesões que lhe tiraram a oportunidade criar sequencia e vestir a camisa da Seleção Brasileira Sub-23.

Eleito o melhor técnico de 2023 com o Água Santa, conquistando o vice-campeonato Paulista. Além do notável desempenho no Paulistão, Carpini assumiu o comando do Juventude quando a equipe ocupava as últimas posições no Campeonato Brasileiro da Série B.

Em 2024, Carpini assumiu o comando do São Paulo após a saída de Dorival Júnior para integrar a Seleção Brasileira, parte da torcida ainda não concorda com a escolha da diretoria.



ESTÁDIO E EXPECTATIVA



No Morumbis, o São Paulo joga junto com seu 12° jogador, a torcida. No ano de 2023, foram mais de um milhão e meio de torcedores que estiveram presente na casa Tricolor empurrando o time durante a temporada.



A expectativa é que em 2024, o São Paulo possa contar com o retorno de jogadores lesionados como Lucas Moura, o objetivo do Tricolor é avançar na Copa Libertadores (que apesar de Tricampeão, não vence há 19 anos) e na Copa do Brasil, além alcançar uma boa colocação no Campeonato Brasileiro.