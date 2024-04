Embalado pela vitória sobre o Juventude e a conquista do sétimo Campeonato Gaúcho seguido, o Grêmio vira a chave e muda o foco para a Libertadores. Nesta terça-feira (9), o tricolor encara o Huachipato-CHI, às 19h, na Arena do Grêmio.

Na competição internacional, o time comandado por Renato Portaluppi perdeu na estreia para o The Strongest, fora de casa, por 2 a 0. No jogo, o time titular foi poupado devido a decisão do estadual.

Do outro lado, o Huachipato tropeçou em casa em sua primeira partida na Libertadores. O atual campeão chileno empatou em 1 a 1 com o Estudiantes-ARG, e agora busca um triunfo fora de casa para se recuperar no torneio.

Este será o terceiro confronto entre as duas equipes na história. Os dois primeiros duelos entre Grêmio e Huachipato-CHI aconteceram na fase de grupos da Libertadores de 2012, quando dividiram o Grupo H.

Na ocasião, o tricolor gaúcho, comandado por Vanderlei Luxemburgo, perdeu em casa para os chilenos por 2 a 1 na primeira rodada e empatou por 1 a 1 fora, na última rodada, resultado que classificou o clube de Porto Alegre e eliminou o adversário.

O triunfo na Arena do Grêmio foi o único que o Huachipato-CHI conquistou em cima de times brasileiros até aqui. Depois disso, além da igualdade na fase de grupos, foram quatro confrontos, uma derrota e um empate contra o Fluminense e duas derrotas contra o São Paulo.

O Imortal, por sua vez, tem um histórico equilibrado diante dos clubes chilenos. Em 16 partidas, são seis vitórias, seis derrotas e quatro empates. A última vez que enfrentou um time do Chile foi em 2020, quando dividiu o Grupo E com a Universidad Católica e perdeu fora de casa por 2 a 0 e venceu na Arena pelo mesmo placar.

Grêmio pode ter duas alterações na defesa

Para a partida de logo mais, Renato Gaúcho deve fazer duas mudanças na equipe titular. O zagueiro Geromel, titular no último sábado na conquista do Campeonato Gaúcho, pode ser poupado e dar lugar a Rodrigo Ely.

A outra alteração pode acontecer no gol. Titular durante o estadual, o goleiro Caíque tem a concorrência de Marchesín, que esteve entre os 11 iniciais na derrota para o The Strongest na primeira rodada.

Provável escalação: Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Mayk; Villasanti, Pepê e Cristaldo; Gustavo Nunes, Pavon e Diego Costa.

Huachipato-CHI chega com força máxima

O treinador Javier Sanguinetti deve entrar em campo com o que tem de melhor em busca da primeira vitória do time chileno na competição. A equipe, que retorna à competição depois de 11 anos, busca passar de fase pela primeira vez em sua história.

A única dúvida está na defesa. O zagueiro Imanol González saiu no fim do primeiro tempo contra o Estudiantes-ARG e pode ser desfalque para logo mais. Malanca, que entrou em seu lugar no decorrer da partida, pode ser o substituto entre os titulares.

A boa notícia para o time chileno é o retorno do capitão Claudio Sepúlveda, que estava fora há quase dois meses devido a uma lesão. O volante deve assumir a titularidade no lugar de Santiago Silva.

Provável escalação: Martín Parra; Felipe Loyola, Benjamín Gazzolo, Renzo Malanca e Leo Díaz; Claudio Sepúlveda, Jimmy Martínez e Gonzalo Montes; Maxi Gutierrez, Maxi Rodríguez e Cris Martínez.

Arbitragem

Árbitro: Leoda González (URU);

Assistente 1: Carlos Barreiro (URU);

Assistente 2: Agustín Berisso (URU);

VAR: Jose Burgos (URU).