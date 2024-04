O Avaí estreou no Brasileirão Série B, fora de casa, diante do Operário-PR, no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa. Com um jogo decidido nos acréscimos, Maxwell, aos 50 minutos, balançou as redes e garantiu a vitoria para o Fantasma.

Querendo dar a volta por cima e brigar pelo acesso Avaí, que na ultima temporada ficou a quatro posições do rebaixamento, enfrentou o Operario, time que subiu da serie C. O confronto foi realizado sem torcida, devido a uma punição do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por conta de incidentes ocorridos na partida contra o Brusque, ainda na Série C de 2023, que resultaram na realização do jogo com portões fechados.

Sobre o jogo

Avaí e Operário protagonizaram um primeiro tempo de poucas ações ofensivas, com 2x1 no número de finalizações, respectivamente. A jogada mais perigosa do Fantasma aconteceu aos 19 minutos. Pará fez o cruzamento, a bola sobrou para Rodrigo Lindoso, que, emendou o chute de primeira, no canto direito, mas o goleiro César espalmou e evitou o gol do adversário.

Aos 21 minutos foi a vez do Leão da Ilha ter sua melhor chance na primeira etapa. Após falha na saída de bola, Ronaldo Henrique lançou Hygor em profundidade que chutou rasteiro com perigo, mas a bola passou pela esquerda do gol defendido por Rafael Santos.

Segundo tempo

No começo da segunda etapa, aos três minutos, após o reinicio da partida, o Operário abriu o placar. Cirino recebeu pelo lado esquerdo, arrancou em profundidade e bateu cruzado para a chegada de Felipe Augusto que empurrou abola para o fundo do gol. Porém o árbitro anulou o lance e marcou impedimento na origem da jogada.

Aos 12 minutos, O Leão da Ilha teve a sua melhor chance de abrir o placar com uma bola parada. De perna esquerda, William Pottker cobrou a falta, mas o goleiro Rafael Santos estava atento e espalmou o chute.

No último lance

No apagar das luzes, o Fantasma foi para o tudo ou nada. Quando o empate já parecia definido, aos 50 minutos, Cássio Gabriel cruzou para dentro da área, Neto Paraíba serviu o camisa 77 Maxwell que recebeu a a bola completamente livre, chutou forte no canto de César e ainda contou com um breve desvio em Alan Costa para abrir o placar e e dar a vitória aos paranaenses.

Próximo confronto

O Avaí volta a campo na próxima sexta-feira (26), quando recebe o Santos no estádio da Ressacada, às 20h. Já o Operário visita o Ituano, no mesmo dia, às 19h, no estádio Municipal Doutor Novelli Júnior, em Itu (SP).