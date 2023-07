Sport vence CRB e assume liderança da Série B

Na noite desta sexta-feira (29), o Sport venceu o CRB, por 2 a 0, e assumiu a liderança da Série B, na Ilha do Retiro, atingindo a marca de 100 gols no ano. Sabino e Ronaldo Henrique, de pênalti, anotaram para o Leão.

Placar zerado

O jogo começou equilibrado, com ambas equipes se impondo e mostrando suas qualidades. Aos 12, o zagueiro Anderson levou perigo e quase marcou um golaço de meio-campo. Em resposta, o Leão pernambucano passou a estudar o adversário e aproveitou alguns erros para levar perigo. Aos 41, Vagner Love mandou uma bomba de longe, e acredite, ele quase abriu o placar. Sem mudanças, a partida foi para o intervalo zerada.

Leão domina e marca

Na volta do intervalo o Leão pernambucano voltou com todo gás e como diz no nordeste, com muito sangue nos olhos. Logo aos quatro, Luciano Juba cruzou da direita, Falcão falhou e Sabino apareceu na área para abrir o placar. Na sequência, quase saiu o segundo, quando Juba cabeceou no ângulo, mas o goleiro Diogo Silva fez um milagre. Aos 12, Anderson deixou o cotovelo em Vagner Love na área do CRB e o VAR chamou o árbitro Anderson Daronco, que logo analisou o monitor e marcou pênalti e ainda expulsou o defensor do CRB. Na cobrança, Ronaldo Henrique deslocou o goleiro e ampliou o placar para o Leão.

Classificação

Com a vitória, o Sport sobe três posições, sendo seis pontos em dois jogos. Já o CRB, por sua vez, sofreu a quarta derrota seguida fora de casa no Brasileiro e segue em 12º lugar, com 24 pontos.

Próximos jogos

O CRB volta a jogar na terça-feira (2), onde enfrenta o Atletico-GO, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, às 21h30, pela 21ª rodada da Série B. Já o Sport visita o Vila Nova num confronto direto pela liderança, na quarta-feira (3), no Estádio Oba, em Goiânia, às 21h30.