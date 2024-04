Neste domingo (20), às 18h30, (horário de Brasília), São Paulo e Atlético Goianiense se enfrentam pela 3ª rodada do Brasileirão, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia. O empate não é bom para ninguém, pois os times perderam as duas rodadas disputadas pela Série A do Brasileirão.

A partida coloca frente a frente o penúltimo colocado (Dragão) na competição contra o antepenúltimo (Tricolor). No último jogo entre os clubes, o São Paulo venceu o Atlético-GO por 2 a 1, no Campeonato Brasileiro de 2022.

Como chega o São Paulo

O São Paulo vive o pior momento na temporada. Na estreia do Brasileiro, perdeu em casa para o Fortaleza por 2 x 1. Com a derrota na última rodada para o Flamengo, no Maracanã, pelo placar de 2 a 1, a crise aumentou. O técnico Thiago Carpini que estava na “corda bamba” há mais de um mês, não resistiu aos maus resultados e foi demitido.

Para repor a saída do treinador, o Tricolor acertou a contratação de Luis Zubeldía, que no ano passado venceu a Copa Sul-Americana com a LDU. O argentino já havia sido sondado pela direção do São Paulo no início do ano, quando Dorival Júnior deixou o Tricolor para assumir a Seleção Brasileira, porém, o coordenador técnico, Muricy Ramalho, barrou a contratação do argentino na época, pela forma que o argentino conduziu a negociação.

Desta vez, livre no mercado, o técnico foi mais receptivo ao seguir os trâmites do clube e fechou com o São Paulo. Enquanto ele não é anunciado oficialmente, Milton Cruz comandará o São Paulo interinamente.

Nos últimos quatro jogos, a equipe venceu ape nas um, contra o Cobresal, pela Libertadores. Vindo de duas derrotas no Campeonato Brasileiro, o São Paulo busca a primeira vitória para respirar com mais tranquilidade na competição e sair da zona de rebaixamento. No momento, o Tricolor ocupa a 18ª colocação.

Como chega o Atlético Goianiense

O Atlético-GO enfrenta o São Paulo depois de duas derrotas na competição. O time foi derrotado, em casa, pelo Flamengo com 2x1 no placar. Na última rodada, mais uma derrota. O Dragão visitou o Botafogo, na quinta-feira(18), e perdeu por 1 a 0.

Atualmente, a equipe está em 19º lugar, sem pontos. O jogo contra o São Paulo terá novamente o técnico Jair Ventura na beira do campo, expulso contra o Flamengo. Além disso, o time aposta na força da torcida para formar um verdadeiro caldeirão.

Prováveis escalações

Atlético-GO:

Ronaldo; Pedro Henrique, Adriano Martins, Guilherme Romão; Rhaldney, Baralhas, Shaylon; Alejo Cruz, Max, Emiliano Rodríguez e Luiz Fernando.

Técnico: Jair Ventura

São Paulo:

Rafael; Igor Vinícius, Ferraresi Arboleda e Welington; Pablo Maia, Alisson e Ferreirinha; Erick, Luciano e Calleri.

Técnico: Milton Cruz (Interino)

Onde assistir?

A partida terá transmissão exclusiva do Premiere.