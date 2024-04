Na tarde de hoje (18), foi anunciado o desligamento do treinador Thiago Carpini e de sua comissão técnica do comando técnico do São Paulo Futebol Clube.

O jovem comandante chegou ao tricolor em janeiro deste ano (2024), tendo sido contratado do Juventude, diante do pagamento da multa rescisória de um milhão de reais. No clube gaúcho o mesmo conquistou um grandioso acesso para a série A do Brasileirão, e no início do mesmo ano (2023), Carpini chegou a final do Paulistão com o Água Santa, tendo vencido a partida e ida diante do Palmeiras mas ficando com o vice-campeonato após uma derrota no Allianz Parque.

Começo Espetacular

Thiago Carpini chegou ao São Paulo com muitas dúvidas sobre o que poderia ser apresentado, muito por conta de sua pouca experiência no futebol nacional e também pelo fato do tricolor estar voltando a disputar a Conmebol Libertadores após quatro anos. Mas, logo nas primeiras semanas de trabalho, a torcida foi contemplada com dois resultados excelentes, a quebra do tabu na Neo Química Arena, na qual o Tricolor Paulista nunca havia ganhado, e na fase de grupos do Paulistão 2024, saiu vencedor por 2 a 1, tendo aí ja conquistado grande parte da torcida.

Pouquíssimo tempo depois, mais precisamente no dia 4 de fevereiro, Carpini vivia o seu melhor momento diante da equipe, o São Paulo foi campeão do Supercopa do Brasil diante do seu rival Palmeiras nas penalidades, taça inédita na história do clube, até este momento o respaldo do treinador era o maior possível, com o time apresentado um futebol satisfatório e semelhante ao apresentado com Dorival Jr, campeão da Copa do Brasil no ano passado.

Começo da decadência

O começo de toda a decadência do futebol apresentado pelo São Paulo foi após uma derrota para a Ponte Preta fora de casa, na qual no momento em que se ocorreu não parecia grande coisa, mas apenas um deslize de atuação, com o próprio Carpini afirmando em coletiva que a derrota não colocaria os ânimos da equipe para baixo.

Com essa expectativa em mente, de ter sido apenas um resultado ruim, a tendência era que o futebol continuasse a se desenvolver e os resultados positivos continuarem a vir, mas foi extremamente ao contrário, após esta primeira derrota em Campinas, o São Paulo ficou mais três jogos sem vencer, sendo um deles uma derrota para o Santos em pleno MorumBIS.

Expectativa de Melhora

Após essa primeira sequência de resultados ruins, ja havia parte da torcida que criticava veementemente o jovem treinador, mas ainda havia uma gigante respaldo por parte da diretoria e pela maioria dos torcedores, e dando uma "acalmada nos ânimos". O São Paulo, nas duas partidas seguintes, conseguiu bons resultados, uma vitória convincente por 3 a 0 diante da Inter de Limeira e um empate com o Palmeiras no MorumBIS, com partida marcada por diversos erros de arbitragem e críticas intensas dos dirigentes tricolores a arbitragem brasileira.

Crise Instaurada

Mas apesar destes bons resultados, as críticas intensas começaram a se direcionar a Carpini após a vitória do São Paulo diante do Ituano, que graças a uma penalidade marcada nos últimos lances de jogo, o Tricolor acabou não sendo eliminado na fase de grupo do Paulistão 2024, tendo nesse ponto começado as campanhas pela demissão do comandante são-Paulino, mas novamente, a diretoria foi a mídia demonstrar o total respaldo ao mesmo.

O São Paulo voltou ao seu estádio uma semana depois deste ocorrido para enfrentar o Novorizontino pelas quartas de final do estadual, duelo no qual acabou sendo derrotado pela equipe do interior nas penalidades e foi eliminado da competição precocemente, e se antes existia pressão diante de Thiago, agora ela era imensa, com o treinador tendo sido alvo de sonoras vaias e gritos de "Burro" ecoados no estádio, mas ainda sem nem sinal de possível demissão.

Hora da verdade

Mas se ainda havia certa expectativa por parte da diretoria em uma permanência de Thiago Carpini no comando, tinha nome e sobrenome, Conmebol Libertadores. O tricolor paulista voltou a disputar a competição após quatro anos, e assim como durante toda a sua história, as suas forças seriam totais para este torneio e Carpini teria a sua prova de fogo diante do Talleres, em Córdoba, na Argentina.

E para maior revolta dos torcedores, o São Paulo foi derrotado para a equipe argentina, e de certa forma, colocando em risco o andamento na competição mais importante do continente, e a partir deste momento, o gigantesco respaldo já não era mais nítido por parte da diretoria, tendo saído diversas notícias de que dependendo do resultado diante do Cobresal em casa, a demissão poderia acontecer.

Contra a equipe chilena, o tricolor venceu por 2 a 0, mas apresentando muita dificuldade em matar a partida, tendo feito seu primeiro gol aos 82 minutos de jogo e, durante o confronto, era nítido que cada vez mais a paciência do são-paulino ia se esgotando com Carpini. Entretanto, o que saiu na mídia após o jogo foi que a equipe de dirigentes entendeu que o resultado positivo da partida se deu devido as substituições feitas pelo técnico no segundo tempo, e que o mesmo teria mais uma chance de comandar a equipe diante do Fortaleza no MorumBIS.

Contra a equipe nordestina, o tricolor foi derrotado por 2 a 1, tendo apresentado um bom futebol no primeiro tempo, mas não conseguindo matar o jogo e sofrendo dois gols na segunda etapa e consequentemente a derrota. Após a partida a certeza uma só, Thiago Carpini seria demitido. A questão era saber quando, mas deve se destacar que, apesar de um possível rompimento entre o treinador e diretoria, os jogadores fizeram questão de "bancar" muito o comandante, com declarações totalmente favoráveis ao mesmo, e até mesmo se ouvindo auto-críticas por parte dos atletas para justificar o mau resultado, mas até então, nada de demissão.

Fim do Respaldo

E com um esboço de fim do respaldo de Thiago Carpini por parte da diretoria, o São Paulo ia a campo contra o Flamengo no Maracanã com uma certa certeza de que Carpini seria demitido independente do resultado, com muitos nomes de outros treinadores surgindo na mídia, e tendo muitas afirmações por parte dos setoristas do clube que o escolhido seria um estrangeiro. O Tricolor fugiria de nomes brasileiros como Felipão, Luxemburgo, Mano Menezes.

No fim da noite, o São Paulo foi derrotado para o Mengão por 2 a 1, com a diretoria tendo passado direto pela zona mista, sem dar muitas explicações para a imprensa. Na manhã seguinte, Thiago Carpini foi comunicado pelos cartelas são-paulinos sobre a decisão do desligamento do cargo.

Confira a nota oficial do clube

"O São Paulo Futebol Clube anuncia o desligamento do técnico Thiago Carpini após conversa entre o profissional e a diretoria nesta quinta-feira no Centro de Treinamento da Barra Funda.

O Clube agradece ao treinador todo o empenho, dedicação e serviços prestados e feitos alcançados durante este período em que esteve à frente da equipe, com a conquista da Supercopa e a quebra de tabu contra um rival, que incomodava o torcedor.

A diretoria, a partir deste momento, passa a trabalhar na busca do novo técnico, respeitando os processos e critérios adotados em outras oportunidades semelhantes anteriormente. A partir de hoje, e até que a chegada do novo profissional seja definida, o time será comandado interinamente pelo auxiliar técnico Milton Cruz".