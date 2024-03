Nesta terça-feira (26), o Brasil volta a campo, dessa vez contra a seleção da Espanha, as duas seleções se enfrentam em amistoso no Santiago Bernabéu. Na última partida o Brasil venceu a Inglaterra por 1 a 0, com um gol do atacante de apenas 17 anos, Endrick. Já a Espanha, perdeu para a seleção colombiana por 1 a 0 no seu primeiro amistoso.

O Brasil está passando por uma pequena reformulação, após contratar o ex treinador do São Paulo, Dorival Júnior, a seleção canarinho ainda está em momento de adaptação e tem bastante jogadores jovens que estão apenas na sua primeira convocação para a seleção principal. A Espanha também tem alguns nomes bem jovens e que também ainda precisam ser lapidados.

As duas seleções buscam apenas a vitória, pois não será apenas uma vitória, e sim uma grande avaliação de seus jovens atletas, e no caso do Brasil já seria uma grande prova para a nova comissão técnica. Além de ser um amistoso da igualdade, em apoio ao jovem atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira, Vinicius Junior, que vem sofrendo muitos ataques racistas nos últimos jogos do Campeonato espanhol.

Possíveis escalações

Espanha: Unai Simón; Carvajal, Normand, Laporte e Gayà; Rodri, Fabián Ruiz e Dani Olmo; Oyarzabal, Álvaro Morata e Lamine Yamal. Técnico: Luis de La Fuente.

Brasil: Bento; Danilo, Fabrício Bruno, Beraldo e Wendel; Bruno Guimarães, João Gomes e Lucas Paquetá; Vini Junior, Rodrygo e Raphinha. Técnico: Dorival Junior.

Historico dos confrontos

Na história dos confrontos o Brasil tem ampla vantagem contra a Espanha, são 9 partidas, 5 vitórias do Brasil, 2 empates e 2 vitórias da Espanha, são 14 gols da seleção canarinho e 8 gols dos espanhois.

Arbitragem

Arbitro: João Pinheiro (POR)

Assistentes: Bruno Jesus (POR) e Luciano Maia (POR)