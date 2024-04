Neste domingo (21), o Flamengo deixou o Allianz Parque com mais um ponto na tabela do Brasileirão após empate sem gols em duelo contra o Palmeiras, válido pela 3ª rodada do Brasileirão Série A. O jogo truncado não ficou marcado por emoções dentro de campo por conta das poucas oportunidades de gol.

Para o técnico rubro-negro, o jogo ainda ficou marcado negativamente por uma questão lamentável envolvendo extracampo. Tite revelou em entrevista coletiva que precisou se limpar após ser alvo de cusparadas pela torcida alviverde durante o jogo.

"Deixa eu fazer uma observação. A minha atividade como técnico, eu sei que ela é bastante exposta, e eu tenho que aguentar todas as ofensas que vão de fora possíveis. E não é da torcida do Palmeiras. Elas são de algumas pessoas que talvez não tenham a condição de saber que tem um monte de criançada que dá para educar. As ofensas são do jogo, mas cusparada é muito feio, cara. Eu ter que limpar minha cabeça e minha roupa é feio, cara."

"É só para essas pessoas, não é para a torcida do Palmeiras. Eu estive aqui no Palmeiras e tenho uma etapa da qual me orgulho muito. Nosso trabalho salvou o Palmeiras do rebaixamento naquela etapa. Tenho isso na minha memória gravado muito forte. Então eu tenho respeito às etapas."

Mas essas pessoas não são dignas para serem representantes de uma série de garotos. Nós fomos muito bem recebidos, uma série de garotos que olham a figura do César. Ele é ídolo aqui no Palmeiras, é monstro. Está do outro lado, mas age com respeito. Se não, a gente acha que em futebol vale tudo. Não é assim."

Jogadores preservados após análise da comissão técnica

Em relação ao jogo em si, o técnico rubro-negro explicou que De La Cruz e Pedro entraram apenas no segundo tempo após avaliação do departamento físico do Flamengo detectar que ambos corriam risco de lesão caso atuassem por mais tempo.

"Eu estava pedindo para chamar o Fábio (Mahseredjian, preparador físico) porque ele tem detalhes específicos da área que são científicos, que não é da vontade do técnico. A vontade do técnico é competir todos os atletas e colocar. Mas tem alguns atletas com seis ou sete jogos seguidos. Aí o departamento médico diz: "A nossa posição é de cuidados."

"Hoje especificamente tínhamos Pedro, Nico, Ayrton, Erick Pulgar e Luiz Araújo, que estavam em sinal amarelo e vermelho porque tinham riscos importantes e você perde jogador para seis ou sete jogos. E o sintético tem uma característica diferente. A exigência articular e muscular no sintético é muito maior também."

O Flamengo volta a campo nesta quarta-feira, em duelo diante do Bolívar, no Estádio Hernando Siles, válido pela fase de grupos da Copa Libertadores.