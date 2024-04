Na tarde deste domingo (21), o Allianz Parque recepcionou o grande duelo dos últimos anos no futebol brasileiro. Jogando em casa, o Palmeiras recebeu o Flamengo em compromisso válido pela terceira rodada do Brasileirão Betano 2024. Em duelo tático e muito truncado, os dois principais favoritos ao título brasileiro ficaram em um empate sem gols.

Jogo tático e pegado

De maneira digna a um duelo entre os dois protagonistas da década no futebol brasileiro, Palmeiras e Flamengo realizaram primeiro tempo muito tático e pegado no Allianz Parque, com 21 faltas e sete cartões, além de uma posse de bola dividida em 50% para cada lado.

As oportunidades claras de gol, entretanto, não foram tantas. O Mengão chegou com perigo aos 17 minutos, quando Carlinhos recuperou bola no meio campo e acionou Bruno Henrique, que encontrou Luiz Araújo, na entrada da área, para finalizar. Weverton fez a defesa. O Verdão respondeu com autoridade aos 33, quando Veiga cobrou escanteio na cabeça de Murilo, que mandou rente a trave defendida por Rossi. Tirando estes dois momentos, Endrick, Flaco López e Piquerez, do Palmeiras, finalizaram sem sucesso, enquanto Carlinhos e Arrascaeta repetiram a dose pelo lado carioca.

Tudo igual!

Foto: Divulgação/Palmeiras

Assim como nos primeiros 45 minutos de jogo, a segunda etapa foi marcada por duelo pegado, poré, com pouco mais de oportunidades. A primeira veio com os donos da casa aos 10, quando Richard Ríos fez cruzamento para Flaco López, que cabeceou para defesa de Rossi. No contra-golpe, Pedro saiu em direção à meta palestrina, mas foi desarmado por Murilo. Seis minutos depois, Bruno Henrique arrancou pela esquerda e passou para Arrascaeta que encheu o pé para boa intervenção de Weverton em resposta flamenguista.

Depois disso, foi a vez de Endrick tirar o grito de "quase" do torcedor palmeirense. Aos 29, o camisa nove aproveitou bobeada de Pulgar para avançar à intermediária e arrematar raspando a trave. As respostas do Mengão vinham com perigo e, por pouco, os visitantes não acertavam o último passe. Aos 36, De la Cruz cobrou falta perigossa por cima do travessão.

Entre idas e vindas de uma reta final movimentada, o Palmeiras chegou a abrir o placar aos 42, com Aníbal Moreno, de cabeça, mas a arbitragem anulou o tento verde e branco assinalando impedimento. Desta forma, o duelo entre os principais favoritos ao título do Brasileirão 2024 terminou com um empate em 0 a 0.

Tarde de provocações

Foto: Divulgação/Pedro Cunha/Vavel Brasil

O clássico nacional entre Palmeiras e Flamengo foi marcado por provocações dos torcedores palestrinos, que estavam no Allianz Parque, com o clube carioca.

Antes da bola rolar, a torcida palmeirense fez um mosaico no setor leste da casa alviverde, que relembrava o gol marcado por Deyverson, contra o Rubro-Negro, na final da Conmebol Libertadores de 2021.

Ao lado, os mascotes da Mancha Verde, maior organizada do clube, assopravam o vento, que ficou marcado como forma de provocação entre as torcidas após a final que ocorreu no Estádio Centenário, em Montevidéu.

Durante a partida, as provocações continuaram na casa palmeirense. Após queda de Rony no gramado, a torcida rubro-negra soltou a voz para os gritos de "timinho" e "sem mundial", enquanto os donos da casa responderam com o cântico de "cheirinho".

Professor de olho

Técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior esteve presente no Allianz Parque para acompanhar o clássico entre Palmeiras e Flamengo. Ao lado de membros de sua comissão técnica, o comandante canarinho observou atletas visando a próxima convocação brasileira, que deve acontecer no final do mês de maio.

Em sua primeira lista, Dorival Júnior convocou quatro jogadores alviverdes e rubro-negros. Pelo lado paulista, Murilo e Endrick foram relacionados, enquanto Fabrício Bruno e Ayrton Lucas representaram os cariocas na primeira convocação do técnico de 61 anos pela seleção canarinha.

Situação na tabela

Foto: Divulgação/Palmeiras

Com o empate em 0 a 0 neste domingo, no Allianz Parque, Palmeiras e Flamengo passam a somar um ponto a mais na tabela do Brasileirão. O Verdão, com uma vitória, um empate e uma derrota fica com quatro, enquanto o Rubro-Negro, com dois triunfos e uma igualdade, alcança os sete.

Próximos passos

Foto: Divulgação/Palmeiras

Após fazerem 'jogo de seis pontos' no Allianz Parque, Palmeiras e Flamengo passam a medir esforços pela Conmebol Libertadores. Nesta quarta-feira (24), o Verdão vai ao Equador enfrentar o Independiente del Valle, enquanto o Mengão viaja rumo à Bolívia duelar contra o Bolívar. Ambas as partidas serão válidas pela terceira rodada da fase de grupos do torneio mais importante do continente e começam às 21h30.

Já no final de semana, alviverdes e rubro-negros voltam a pensar no Brasileirão e com direito a grandes clássicos. Pela quarta rodada da competição, o Palmeiras irá encarar o São Paulo, no MorumBIS, enquanto o Flamengo recebe o Botafogo, no Maracanã.