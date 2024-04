Flamengo encara Palestino em busca da sua primeira vitória na Libertdores 2024

Após confirmação, no último fim de semana, do título carioca contra o Nova Iguaçu, o Flamengo terá pela frente, nesta quarta (10) às 21h30, o clube chileno Palestino, pela segunda rodada da Copa CONMEBOL Libertadores. Vindo de empate no último jogo contra o Millionarios, o rubro-negro necessita de uma vitória no Maracanã para que não enfrente problemas para se classificar às oitavas de final da competição sul-americana.

O duelo entre as duas equipes já aconteceu quatro vezes na história, todas pela Copa Sudamericana. O clube carioca possui três vitórias enquanto o time chileno apenas uma, em 2016 quando eliminou o clube carioca nas oitavas de final da competição.

Flamengo com moral

Vindo de seu 38º título estadual em sua história, o tricampeão da américa se encontra na melhor fase desde que o ex-técnico da seleção brasileira, Tite, assumiu o comando da equipe. Na temporada 2024, o Flamengo sofreu apenas 2 gols e marcou 24 em 16 jogos disputados e está invicto no ano até aqui.

Para o confronto desta semana, Tite deve escalar força máxima e repetir formação usada ao longo de todo campeonato carioca. Apenas Gabriel Barbosa, punido por tentativa de fraude em exame anti-doping, estará de fora.

Provável escalação: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Erick Pulgar, De La Cruz, De Arrascaeta; Luiz Araujo, Everton, Pedro.

Zebra no Rio de Janeiro

Quarto colocado no campeonato chileno, o Palestino busca nesta quarta-feira sua primeira vitória na Libertadores. Na primeira rodada o time comandado pelo Argentino, Pablo Sanchez, foi goleado dentro de casa por 4 a 0 pelo Boliviar, líder do grupo.

Esta é a sexta vez que o Palestino disputa a competição continental. O clube tenta, neste ano, a classificação às oitavas de final pela primeira vez neste século. Sua última participação aconteceu em 2019 quando foi eliminado na fase de grupos.

Para a partida no Rio de Janeiro o clube chileno não terá o zagueiro Iván Román, expulso na primeira rodada.

Provável escalação: Cesar Rigamonti; Rojas, Suárez ,Bizama,Zuñiga; Cornejo, Linares, Dávilla; Bryan Carrasco, Sosa, Benítez.

Confrontos anteriores

2016 (Oitavas de final)

Flamengo 1 x 0 Palestino (ida)

Palestino 2 x 1 Flamengo (volta)

2017 (Segunda fase)

Palestino 2 x 5 Flamengo (ida)

Flamengo 5 x 0 Palestino (volta)