Hoje (23), o Grêmio conquistou uma grande vitória pela Conmebol Libertadores contra o Estudiantes, fora de casa em La Plata, com um a menos desde o final da primeira etapa, Imortal não se intimidou e arrancou a vitória por 1 a 0.

Primeiro tempo pegado

O primeiro tempo foi duro para ambas equipes, mas a primeira chegada foi do time da casa, aos 7 minutos, o zagueiro Zaid Romero carregou a bola, finalizou forte de fora da área mas a bola acaba indo para fora. O Grêmio respondeu aos 11 minuto com Cristaldo, após um erro defensivo, Pepê desarma a marcação, toca para Galdino que encontra o meio campista livre na área mas que acaba finalizando sem força.

Segundo tempo truncado

​​​​​​​O segundo tempo também foi de jogo duro para ambas as equipes, e também começou com o Tricolor sendo pressionado, aos 6 minutos da segunda etapa, os argentinos chegaram com perigo, o centroavante Javier Corrêa dribla Ely, finaliza forte de dentro da área mas o goleiro Marchesín faz a defesa. O Imortal respondeu aos 7 minutos com Cristaldo, dessa vez o camisa 10 recebe um bom passe de Soteldo, finaliza de longe obrigando o goleiro fazer uma linda defesa.

Aos 12 minutos, o Tricolor chegou novamente com Cristaldo, o meio campista após uma bola sobrada na área, ele emendou um lindo voleio acertando o travessão. Aos 21 minutos da segunda etapa, o volante Villasanti foi punido com um segundo cartão amarelo e o vermelho, deixando o Grêmio com um jogador a menos até o fim do jogo.

Aos 29 minutos, o Grêmio conseguiu abrir o placar da partida, Nathan Fernandes vindo do banco, arma um belo contra ataque, toca em Gustavo Nunes na esquerda, que invade a área, cruza para o meio e o próprio Nathan aparece para finalizar para o gol. Aos 38 minutos, o Estudiantes chega empatar a partida com Carrillo mas o juiz marca impedimento.

Próximos confrontos

​​​​​​​O Estudiantes de La Plata volta a campo na próxima terça feira (30) contra o Boca Juniors, pela semifinal do Campeonato Argentino, também em La Plata. Já o Grêmio volta a campo no próximo sábado (27) contra o Bahia pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

Como fica o Grupo C da Libertadores

​​​​​​​Mesmo com essa vitória, o Imortal se mantem em ultimo colocado com apenas 3 pontos, em terceiro lugar está o The Strongest também com 3 pontos mas leva vantagem pelo saldo de gols. Já o Estudiantes está em segundo lugar com 4 pontos atrás do Huchipato que tem uma partida a menos.