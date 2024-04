Nesta terça-feira (17), o Boca Juniors garantiu sua classificação para as quartas de final da Copa da Liga Argentina e terá pela frente o arquirrival River Plate, após derrotar o Godoy Cruz por 1 a 0, na Bombonera.

Com o resultado, o clube xeneize se garantiu na quarta colocação do Grupo B nos 25 pontos somados, incluindo sete vitórias, quatro empates e três derrotas.

Dessa forma, o Boca Juniors também superou o Racing, que goleou o Belgrano por 4 a 0 na última rodada da Copa da Liga Argentina, mas o time de Avellaneda, acabou sendo eliminado da competição nacional, por ter um revés a mais.

Em situação oposta ao arquirrival, o River Plate acabou terminando em primeiro lugar do Grupo A, ao derrotar o Instituto de Córdoba, de virada por 3 a 1, fora de casa.

Para conseguir esse objetivo, os Millonarios também contaram com um tropeço do Argentinos Juniors, que acabou só ficando no empate por 3 a 3 contra o Barracas Central, na última segunda-feira.

No entanto, esse confronto entre Boca Juniors e River Plate só aconteceu, devido a uma combinação de resultados, graças a vitória do Defensa y Justicia diante do Newell’s Old Boys e da derrota do Lanús para o Estudiantes.

Em contrapartida, ambos as equipes estão em momentos distintos nesta atual temporada, sendo que os comandados de Martín Demichelis estão disputando a Libertadores, enquanto o time do técnico Diego Martínez está na Sul-Americana.

Além disso, Boca Juniors e River Plate também vão se enfrentar em jogo único das quartas de final da Copa da Liga Argentina, com data marcada para o dia 21 de abril, no Monumental de Núñez.

Para avançar às semifinais da competição nacional, os dois clubes precisam da vitória ainda no tempo normal por qualquer placar de diferença.

Por outro lado, em caso de empate na etapa regulamentar, a a decisão irá para as penalidades máximas, caso que o resultado não tenha nenhum vencedor, após o apito final.

No último confronto entre Boca Juniors e River Plate pela Copa da Liga Argentina, ambos só ficaram apenas na igualdade por 1 a 1, no Monumental de Núñez, com gols de Solari a favor dos mandantes, enquanto Medina deixou tudo igual para os xeneizes.

Veja os confrontos das quartas de final da Copa da Liga Argentina

Boca Juniors x River Plate

Estudiantes de La Plata x Barracas Central

Godoy Cruz x Vélez Sarsfield

Argentinos Juniors x Defensa y Justicia