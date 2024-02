A noite da última terça (06) foi de duelo alviceleste pelo Campeonato Gaúcho. O Grêmio venceu o Novo Hamburgo na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, por 2 a 0, com gols de André Henrique e João Pedro Galvão, de pênalti. A partida foi válida pela sexta rodada do Campeonato Gaúcho.

O jogo marcou a quinta vitória consecutiva do tricolor na temporada. Até aqui, foram cinco vitórias em seis jogos. A única derrota foi para o Caxias, ainda na primeira rodada do Gaúchão, por 2 a 1.

Vitória dominante

O Grêmio dominou a partida do início ao fim, apesar de ter demorado para começar a dar números ao placar. O primeiro tempo ficou marcado pelas chances claras criadas por Nathan Fernandes, que teve dois lances claros de gol a seu favor, mas não pôde converter.

Pepê também teve uma boa chance da entrada da área, assim como Cristaldo, porém nessas prevaleceu a qualidade do arqueiro Malicoli, do Novo Hamburgo.

Para a segunda etapa, com algumas mudanças, incluindo a entrada de André Henrique, o Grêmio ganhou nova cara. Dos pés dele, ainda em sua primeira participação no jogo, saiu o primeiro gol da partida.

As principais jogadas do ataque nesse segundo tempo saíram dos pés dele, porém a jogada que daria origem ao segundo gol seria do seu parceiro de ataque pela outra ponta: Nathan Fernandes.

A jogada dele resultaria num pênalti marcado a favor do Grêmio, que seria convertido por João Pedro Galvão. Nessa mesma jogada, Nathan sofreria forte pancada e acabaria saindo de campo, dando vaga a Lucas Bessozi.

Esse mesmo Bessozi desperdiçaria chance de gol bizarra, evitando ampliar ainda mais a vantagem de gol. Dos pés de Reinaldo também foi desperdiçada outra chance clara, que poderia ter ajudado o Grêmio a golear.

Departamento médico agitado

Também foi uma noite de muitas lesões, foram quatro jogadores machucados no total, dois para cada lado. Ao lado do Grêmio, o lateral Fábio saiu ainda na primeira etapa com corte na cabeça, dando lugar ao lateral João Pedro.

Além dele, o atacante João Pedro Galvão também se machucou, porém permaneceu em campo, marcando gol. Apesar disso, foi substituído na segunda etapa para ser poupado na reta final da partida.

Para o lado do Novo Hamburgo, Islam e Patrick saíram ainda na primeira etapa por conta de pancadas fortes que sofreram. Os dois saíram do campo de maca e deixa a entender que lesionaram-se de forma séria.

Próximos desafios

Grêmio retorna a campo no próximo sábado (10) às 16h30, para enfrentar o São Luiz pelo Campeonato Gaúcho. Já o Novo Hamburgo retorna a campo no mesmo sábado (10), às 21h30, diante do Juventude pelo Campeonato Gaúcho.