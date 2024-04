A tarde desta quarta-feira (24) foi de apresentação do décimo reforço vascaíno para 2024. Hugo Moura foi oficialmente apresentado ao torcedor do Vasco da Gama em entrevista coletiva cedida nas instalações de São Januário.

O volante de 26 anos chegou do Athletico Paranaense por empréstimo com obrigação de compra e se tornou mais um dos vários contratados pelo Vasco nessa janela de transferências do começo de 2024.

Hugo foi revelado pelas categorias de base do Flamengo, tendo feito sua estreia e disputado suas primeiras temporadas profissionais pelo rival cruzmaltino. Com a camisa do time da Gávea, venceu diversos títulos, com destaque à Copa Libertadores de 2019 e ao Campeonato Brasileiro desse mesmo ano.

Essas foram algumas de suas respostas durante a sua entrevista.

Elenco capacitado

Hugo teceu elogios ao elenco do cruzmaltino, afirmando que tem capacidade de brigar por coisas grandes na temporada de 2024.

"Acho que o Vasco tem elenco para brigar lá em cima com a ajuda da comissão técnica e é isso que vamos fazer no Brasileiro e na Copa do Brasil. O Vasco é um time enorme e temos que fazer com que seja campeão."

Passado com o Flamengo

Revelado pelo rival local, Hugo minimizou a sua relação com o ex-clube, reforçando seu compromisso com o Vasco da Gama.

"É meu passado. Já joguei no Flamengo e estou muito feliz por vestir a camisa do Vasco. É um sonho para mim e para minha família."

Negociação com o Vasco

Perguntado pela reportagem da VAVEL Brasil presente no local, Hugo detalhou um pouco sobre o processo de negociação com o Vasco pela sua vinda.

"Tenho uma confiança enorme no meu empresário, que resolveu tudo para mim. Da minha parte, tive que tomar a decisão e estou orgulhoso por vestir essa camisa. Cada dia mais feliz, conhecendo jogadores, funcionários... E que não façamos amigos no clube, mas uma grande família."

Relação com a comissão

Hugo falou um pouco sobre a sua relação com a comissão técnica, liderada por Ramón Díaz, desde a sua chegada.

"Quando cheguei, eles estavam viajando. Treinei pouco com o grupo e fui para o

jogo com o Fluminense. Tivemos poucas conversas, mas agora durante essa semana já conversamos bastante, estou conhecendo o que ele (Emiliano) pede e quer. Isso é importante para mim."

Estreia contra o Fluminense

Já tendo feito a sua estreia no último sábado (20) diante do Fluminense, Hugo relatou sua experiência.

"Acho que para vestir essa camisa tem que ter raça e vontade. O jogo com o Fluminense era muito difícil e eu tinha que fazer algo para mudar não só o meu desempenho, mas o jogo. Encaixou bem, consegui dar uma assistência, jogamos bem no segundo tempo."

Peso da família na escolha da vinda

Hugo relatou como foi a importância de sua família na escolha de vir ao Vasco.

"Minha decisão de vir para o Vasco foi por vir para um clube grande. Sei que a minha família queria ficar mais perto de mim, Curitiba é um pouco longe, mas em nenhum momento houve insegurança em vir para o Vasco. Meu filho é do Rio, minha família mora próxima ao Rio, e vou ficar perto deles. Eu estou feliz, eles estão felizes, e lá dentro de campo isso conta muito."

Hugo e Vasco voltam a campo no próximo sábado (27), diante do Criciúma, pelo Campeonato Brasileiro. A partida será válida pela quarta rodada da competição nacional.