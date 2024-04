Na abertura da 3ª rodada do Brasileirão Série A neste sábado (20), o Fluminense venceu o Vasco por 2 a 1 no Maracanã colocou ponto final no longo jejum de 13 jogos em clássicos estaduais. Ganso e Martinelli marcaram para os tricolores, enquanto Vegetti diminui para o cruzmaltino.

Fluminense controlou ritmo do 1º tempo

O Vasco iniciou a partida buscando pressionar a saída do tricolor e criou uma chance de perigo apenas. David passou por Samuel Xavier e cruzou na área para Matheus Carvalho chutar, parando em defesa de Fábio.

No entanto, o Fluminense não demorou para abrir o placar e conseguiu condicionar o restante da etapa inicial. Aos 10', Marcelo dominou com espaço e cruzou para Ganso surgir entre os zagueiros adversários para cabecear e deixar usa marca.

Aos 14', tivemos o lance mais polêmico do jogo no Maracanã. Rossi cruzou na área e Vegetti finalizou de primeira, mas a bola resvalou no braço de Manuel e gerou bastante reclamação. O VAR analisou e Wilton Pereira Sampaio mandou o jogo seguir sem conferir o lance no monitor.

Os comandados de Fernando Diniz ditaram o ritmo do primeiro tempo enquanto o Vasco estava muito espaçado, encontrando dificuldades na construção das jogadas. Além disso, diversas faltas, reclamações e confusões marcaram o restante da etapa inicial.

Vasco faz mudanças e modifica panorama do clássico

No segundo tempo, o Vasco fez diversas alterações com as entradas de Rayan, Erick Marcus e Hugo Moura, enquanto Diniz respondeu com Antônio Carlos. Todos os jogadores entraram bem e a partida teve maior técnica, com as duas equipes achando mais espaços.

Aos 8', Arias pegou sobra na área e achou Samuel Xavier. No cruzamento, Martinelli dominou e bateu na saída de Leo Jardim para ampliar o placar a favor do Fluminense logo no início da etapa complementar.

Porém, o Vasco respondeu de forma imediata e se manteve no jogo. Aos 10', Hugo Moura cruzou na medida para Vegetti testar firme entre os defensores e a bola bateu no travessão antes de entrar no gol.

Na sequência do segundo tempo, Wilton Pereira Sampaio começou a distribuir cartões amarelos enquanto a partida ganhava em intensidade. Vegetti chegou a buscar o empate cruzmaltino ao encobrir o goleiro Fábio, mas o VAR apontou impedimento na origem do lance.

Nos acréscimos, Leo Jardim fez grandes defesas e evitou gols de Jhon Arias e Douglas Costas para manter as esperanças a favor do Vasco, que aos 50' do segundo tempo, viu Clayton ajeitar o corpo e chutar ao lado direito da trave de Fábio, jogando fora a última oportunidade de evitar a derrota.

Tabela

O Fluminense obteve sua primeira vitória no Brasileirão, chegando a quatro pontos. O Vasco perdeu a sua segunda partida consecutiva e soma apenas 3 pontos em três rodadas.

Sequência

A sequência do Fluminense será contra o Cerro Porteño, em partida que acontece na quinta-feira (25), em Assunção, às 19h (horário de Brasília), pela Conmebol Libertadores. No Brasileirão, o tricolor volta a campo no domingo (28), contra o Corinthians, na Neo Química Arena.

O Vasco, por outro lado, terá a semana livre e retorna apenas diante do Criciúma, no sábado (27), em São Januário.