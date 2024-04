Flamengo e Bolívar voltam a se enfrentar após 10 anos, a partida será realizada nesta quarta-feira (24), no Estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia, a 3.640 metros acima do nível do mar, às 21h30 (horário de Brasília).

A equipe comandada por Tite chega para a partida precisando vencer para assumir a liderança do grupo E, e ficar tranquilo para os outros confrontos, mas tem um grande empecilho, a altitude de La Paz.

O Flamengo chegou na Bolívia na noite de terça(23) mas ficará em Santa Cruz de la Sierra. A delegação só vai para La Paz horas antes da partida para diminuir os efeitos da altitude, utilizando a mesma estratégia da seleção brasileira nas eliminatórias.

O Flamengo tem um histórico ruim em partidas realizadas a mais de três mil metros de altitude, em toda a sua história disputou seis partidas e foi derrotado em quatro delas, empatou uma e sua única vitória foi contra o San José, em Oruro, na Libertadores de 2019 em que o Rubro-Negro terminou campeão.

A equipe mandante chega para a partida com a missão de vencer o jogo para praticamente assegurar a classificação para a fase de mata-mata.

O fator casa é o grande aliado da equipe, e foi com ele que o time chegou em fases avançadas na edição passada, além de ter um time mais organizado e competitivo.

Flamengo segue planejamento e terá alterações para a partida

(Foto: Gilvan de Souza /CRF)

O Flamengo terá algumas mudanças para a partida contra o Bolívar na altitude de La Paz. O técnico Tite seguirá o planejamento que vem sendo feito com os jogadores, além de não poder contar com algumas peças.

Foi comunicado pelo Rubro-Negro a ausência de sete atletas para a partida, além do lesionado Everton Cebolinha, ao todo serão oito desfalques para o Flamengo na terceira rodada da Libertadores.

Os desfalques por questões médicas são o volante Allan, que apresenta traços falcêmicos, o que prejudica a performance na altitude, o zagueiro Léo Pereira que apresentou um quadro viral.

Varela, Ayrton Lucas, Pulgar, Arrascaeta e Pedro também ficam de fora, e sequer viajaram, mas por opção da comissão técnica.

Para a equipe titular no confronto o Flamengo além de não contar com alguns atletas terá jogadores titulares no banco de reservas, e terá uma dupla de zaga inédita, formada por Léo Ortiz, em sua segunda partida pela equipe e David Luiz, que foi titular na estreia da equipe na Libertadores.

O Flamengo tem a volta do lateral direito Wesley, além de Gerson no meio fazendo sua primeira partida como titular após passar por cirurgia no rim.

Provável escalação: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, David Luiz e Viña; Igor Jesus, Gerson, De la Cruz e Victor Hugo; Lorran (Luiz Araújo) e Bruno Henrique.

Bolívar conta com o fator casa para seguir líder do grupo

(Foto: Divulgação/ Bolívar)

A equipe da Bolívia chega empolgada para a partida, afinal, com uma vitória contra um adversário forte pode colocar o time com um pé na fase de oitavas de final, a equipe quer avançar e tentar fazer história novamente após chegar as quarta de final em 2023.

O Bolívar vem de vitória sobre o Millonarios na segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, por 3 a 2, deixando a equipe na liderança, mas com um problema, o lateral-direito Yomar Rocha foi expulso na partida e não poderá entrar em campo, seu substituto deve ser Luis Paz.

Fora o lateral Yomar Rocha, a equipe comandada por Flavio Robatto não tem nenhuma ausência e irá com força máxima, entre os jogadores que irão a campo está o Brasileiro Francisco da Costa, artilheiro e grande destaque do Bolívar no ano.

Provável escalação: Carlos Lampe; Luis Paz, Andersson Ordóñez, Renzo Orihuela e José Sagredo; Fernando Saucedo, Leonel Justiniano e Ramiro Vaca; Carmelo Algarañaz, Chico e Patito Rodríguez.

Bolívar leva ligeira vantagem no confronto

As equipes disputaram ao todo quatro partidas, duas no Maracanã, e duas na casa do Bolívar.

Em casa o Bolívar venceu as duas, já no Maracanã, sofreu uma goleada de 5 a 2 e empatou a outra partida em 2 a 2, totalizando duas vitórias, um empate e uma derrota para a equipe mandante do jogo de hoje.

Este será o quinto encontro entre as equipes que não se enfrentam desde a Libertadores de 2014, quando o Flamengo caiu na fase de grupos e o Bolívar foi líder, e o sexto confronto, desta vez no Maracanã, está agendado para o dia 15 de maio.

No geral contra equipes brasileiras o retrospecto é favorável, em 17 jogos, foram 10 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. O Rubro-Negro pode se tornar apenas o quarto time a vencer o Bolívar na altitude de La Paz e se juntar a Grêmio, Palmeiras e Internacional, que eliminou a equipe boliviana nas quartas de final no ano passado.

Transmissão

A partida tem transmissão da TV Globo (TV aberta), e da Paramount+ (serviço de straming). É possível acompanhar a partida lance a lance em tempo real também na VAVEL.

Arbitragem

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

Assistente 1:Tulio Moreno (VEN)

Assistente 2: Lubin Torrealba (VEN)

VAR: Silvio Trucco (ARG)