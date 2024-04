Na noite desta quinta-feira (25), o Fortaleza encara em casa, na Arena Castelão, o Boca Juniors, multicampeão argentino e mundial, em partida válida pela terceira rodada da Copa Sul-Americana.

Em duelo mais aguardado da fase de grupos, o Fortaleza, líder do grupo, tem seis pontos conquistados em duas vitórias e quer manter sua invencibilidade na competição. Na segunda colocação está justamente o time argentino, com quatro pontos. Sportivo Trinidense-PAR, com três pontos, e o Nacional de Potosí-BOL, com um ponto, fecham o grupo.

Ambos os times entram em campo com um único objetivo: vencer a partida. O Leão do Pici, com a vitória, permanece na primeira colocação, já os xeneizes, se vencerem o confronto, somam sete pontos e assumem a liderança do grupo D.

Como chega o Fortaleza

Apesar de perder o título do Campeonato Cearense, diante do Ceará, nos pênaltis, o Fortaleza chega para a partida com uma boa sequência de resultados positivos, invicto há cinco jogos.

Na Copa Sul-Americana, o clube venceu seus dois primeiros jogos, isolando-se na liderança. Pelo Brasileirão, o Leão do Pici começou bem o campeonato, com uma vitória e um empate, em duas rodadas. Além disso, avançou para a semifinal do Nordestão aplicando uma goleada de 5x0 no Altos-PI.

Para o jogo válido pela Libertadores, Vojvoda terá uma baixa confirmada. Trata-se do jogador Calebe, que se recupera de um edema muscular na coxa.

Como chega o Boca

O Boca também vive boa fase. Pelas quartas de final da Copa da Liga Argentina, o clube eliminou seu maior rival da competição, pelo placar de 3 a 2, de virada, no confronto disputado no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, e garantiu vaga na semifinal da competição contra o Estudiantes.

O clube conseguiu com a AFA (Associação de Futebol da Argentina) adiar de domingo (28) para a próxima terça-feira (30) o confronto da semifinal da Copa da Liga Argentina.

Com isso, jogadores titulares como Matías Rojo, Advíncula e Ezequiel Fernández, desgastados fisicamente, que seriam poupados, assim como Cavani que nem viajou com a equipe, estarão à disposição, mas devem começar o jogo no banco de reservas.

Provável escalação

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Zé Welison, Hércules e Pochettino; Marinho (Yago Pikachu), Lucero e Moisés (Machuca).

Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Boca Juniors: Romero; Di Lollo, Figal, Lema e Saracchi; Saralegui, Medina, Ezequiel Fernández e Fabra; Langoni e Merentiel.

Técnico: Diego Martínez.

Casa cheia

Os torcedores do Leão do Pici prometem uma grande festa para enfrentar o Boca Juniors na Arena Castelão e esgotaram todo o espaço disponível para assistir à partida.

De acordo com o Tricolor do Pici, 55.353 mil torcedores estão garantidos, sendo que 31.729 associados confirmaram presença por meio do check-in, enquanto os 23.624 restantes compraram ingressos.

Partida histórica

Boca Juniors e Fortaleza já se enfrentaram uma vez em um amistoso, que terminou com a vitória do time nordestino pelo placar de 3x1, em cima de um time composto por reservas e jogadores da base. Entretanto, essa será a primeira vez que os argentinos farão um jogo oficial no Nordeste brasileiro.