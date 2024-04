Nesta quarta-feira (3), o Boca Juniors só ficou apenas no empate sem gols contra o Nacional Potosí por 0 a 0, pela primeira rodada do Grupo D da Conmebol Sudamericana 2024, no Estádio Víctor Agustín Ugarte, na Bolívia.

Com o resultado, ambas as equipes somam apenas um ponto na competição continental e dividem a vice-liderança da chave, que ainda conta com Fortaleza e Trinidense.

Antes do intervalo, o Boca Juniors teve a chance de abrir o placar, mas Darío Benedetto desperdiçou um pênalti para o time comandado pelo técnico Diego Martínez.

Na outra partida da fase de grupos da Sul-Americana, o Fortaleza levou a melhor sobre o Trinidense e venceu o adversário pelo placar de 2 a 0 atuando como visitante.

Na tabela de classificação do Grupo D, o Leão do Pici lidera a chave com três pontos somados, enquanto os paraguaios aparecem na lanterna sem nenhum ponto e com saldo negativo de dois gols.

Durante a primeira etapa, o Boca Juniors teve sua primeira chance aos cinco minutos com Benedetto, que tentou o cabeceio na área adversária, mas a bola acabou pasando perto do gol de Saidt Mustafá.

Mesmo atuando com reservas, os argentinos continuaram em cima e dessa vez com Lucas Janson, que recebeu cruzamento de Saralegui, mas o camisa 11 dos xeneizes chutou para fora.

Três minutos depois, o Nacional Potosí teve sua melhor oportunidade no primeiro tempo ainda com o atacante Martín Prost, que desviou de cabeça, mas o goleiro Brey evitou o primeiro gol dos mandantes.

No entanto, o Boca Juniors se manteve superior na partida e chegaram novamente com perigo aos 21 com Juan Ramírez, que arriscou de fora da área e a bola passou perto da meta adversária defendida por Mustafá.

Antes do intervalo, os Xeneizes quase abriram o placar, com Benedetto de pênalti. Na cobrança, o camisa 9 chutou com força, mas a bola acabou batendo na trave e o atacante perdeu a chance de fazer o primeiro gol da partida.

Na volta para o segundo tempo, os dois times tiveram poucas oportunidades e o confronto persistiu sem nenhum vencedor, antes do apito final.

Próximos compromissos

Antes de enfrentar o Trinidense pela Sul-Americana, o Boca Juniors retorna a campo neste sábado (7) e o desafio dessa vez será contra o Newell's Old Boys fora de casa, às 17h (horário de Brasília), pela 13ª rodada da Copa da Liga Argentina, no Estádio Marcelo Bielsa, em Rosário.

Por outro lado, o Nacional Potosí mede forças diante do Blooming também no mesmo dia e horário, através da oitava e última rodada da primeira fase do Campeonato Boliviano, no Ramón Tahuichi Aguilera, em Santa Cruz de la Sierra.