Guia VAVEL do Brasileirão 2024: Fortaleza

O Fortaleza, atual vice-campeão da Conmebol Sul-Americana, na qual perdeu a decisão para a LDU nos pênaltis, busca se manter vivo nas disputas internacionais, atualmente se encontra na liderança do grupo D da Sula, e com a permanência confirmada de Juan Pablo Vojvoda, a expectativa do Leão do Pici vêm aumentando cada vez mais que possam conquistar grandes títulos.

Início de Temporada

O Tricolor de Aço começou o ano embalado, somou cinco partidas sem perder, conquistando grandes vitórias na Copa do Nordeste e no Campeonato Cearense, mas chegando aos momentos próximos as etapas de classificação para as próximas fases, a oscilação começou a ser evidente, tendo sofrido três derrotas consecutivas na Copa do Nordeste.

Mas em compensação, na Sul-Americana a equipe nordestina soma duas vitórias em duas partidas disputadas, e segue na liderança até então, e apesar das oscilações, o Fortaleza acabou sendo derrotado apenas na final do Cearense, para o seu rival Ceará, e conseguiu passar em primeiro do seu grupo na Copa do Nordeste e avançou aos Playoffs.

Contratações

O Fortaleza acabou tendo um certo "desmanche" da equipe de 2023, com diversas saídas importantes, mas ao mesmo tempo trazendo contratações muito elogiadas pelos torcedores.

Moisés: O atacante foi recontratado pelo tricolor, o mesmo havia sido a maior venda da história do clube há um ano atrás, e está de volta em definitivo.

Santos: O goleiro que não havia tendo muitas oportunidades foi contratado do Flamengo.

Tomas Cardona: zagueiro veio em definitivo oriundo do Defensa y Justicia.

Bruno Melo: O lateral esquerdo não vinha tendo muitas oportunidades e veio por empréstimo de um ano.

Fernando Miguel: O goleiro assinou um pré-contrato com o Leão do Pici, o último clube do mesmo foi o rival Ceará.

Kuscevic: o zagueiro, com passagens por Palmeiras e Coritiba, assinou um empréstimo até o final de 2024.

Matheus Rosseto: o meio-campista, com boa passagem pelo Athletico Paranaense, assinou também um pré-contrato com o tricolor de aço, tendo seu último contrato vinculado ao Atalanta, da Itália.

Thauan Lara: o lateral-esquerdo assinou um contrato de empréstimo, tendo vindo do Internacional.

Leandro Martinez: o volante disputado por grandes equipes da série A no final do ano passado, assina em definitivo por 4 anos, sendo a contratação mais recente.

Destaque : Martin Lucero

Foto: Divulgação/Fortaleza

O atacante Juan Martin Lucero foi um dos grande destaques do Leão do Pici no ano de 2023, tendo sido o artilheiro da temporada, o centroavante argentino marcou 15 gols na temporada passada, somados nas competições : Cearense, Brasileirão e Sul-Americana. E a fase boa parece não ter fim, ate o momento, neste ano de 2024, o mesmo vem sendo o artilheiro da equipe juntamente com Yago Pikachu.

Fique de Olho : Imanol Machuca

O jovem meio-campista argentino veio ao Fortaleza em julho de 2023 oriundo do Club Atlético Unión, tendo assinado um contrato de quatro anos com a equipe nordestina. O argentino tem um estilo de jogo “motorzinho”, tendo grande destaque na criação de jogadas e também tendo uma boa chegada ao ataque.

E pela pouca idade do mesmo, a expectativa dos torcedores é de melhora constante, que também vêm sido mostradas em campo.

Treinador : Juan Pablo Vojvoda

Foto: Divulgação/Fortaleza

Para muitos, o nome responsável pela grande ascensão do clube nordestino tem nome e sobrenome, Juan Pablo Vojvoda, o treinador argentino vêm ganhando cada vez mais prestígio desde a sua chegada ao Fortaleza, tendo sido procurando por grandes times da série A, tendo recusado absolutamente todas, e deixando bem claro a sua intenção de levar o clube a coisas grandes.

Apesar de ter tido alguns momentos conturbados, o argentino realizou um feito histórico de levar a equipe pela primeira a uma final de uma competição internacional, que para a infelicidade do mesmo, o Fortaleza foi derrotado nas penalidades.

Estádio : Arena Castelão

Foto: Divulgação/Fortaleza

Além dos jogadores e dirigentes, não se pode esquecer da importância da torcida tricolor durante todo o processo de reconstrução, que praticamente lota a Arena Castelão em praticamente em todas as partidas.

O Estádio que já foi de Copa do Mundo, tem capacidade para 63.093 pessoas e ganhou muita fama pelos incríveis mosaicos, extremamente bem feitos pela torcida do Fortaleza.

Campanha em 2023

O ano de 2023 foi considerado, por grande parte da torcida, como o melhor e mais especial da história do clube, tendo a equipe chegado a final da Copa Sul-Americana, sendo a primeira final internacional da história, conquistou o penta campeonato Cearense de firma consecutiva.

Tendo de citar e enaltecer também a campanha de 2022, no qual o clube participou pela primeira vez da Libertadores da América e acabou sendo eliminado nas oitavas de final.

O que esperar ?

Apesar de ter perdido a final do Cearense para seu maior rival neste começo de temporada, tendo em vista as boas contratações e a manutenção de Vojvoda no comando técnico, a tendência é que o Fortaleza consiga desempenhar um bom desempenho nas copas, principalmente na Sul-Americana, e não sendo surpresa alguma um possível título internacional.