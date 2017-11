Fagner destaca elenco experiente para Corinthians seguir na liderança do Brasileirão

Foto: Divulgação|Corinthians

É público e notório que o Corinthians mudou completamente de desempenho. Enquanto teve um primeiro turno de campeão, o segundo turno é de clube que ocupa a zona de rebaixamento. Graças ao desempenho fora da curva nas primeiras 19 rodadas do Campeonato Brasileiro da Série A, o time permanece na liderança, mas vê adversários se aproximarem.

O Derby contra o Palmeiras deverá ser um grande teste para o Timão saber se permanece firme na luta pelo heptacampeonato ou se permite de vez a chegada do arquirrival. Apesar de toda a pressão, o lateral-direito Fagner minimizou as atenções voltadas para um dos principais jogos do futebol brasileiro. Em entrevista coletiva, o jogador destacou a importância do confronto paulistano, mas afirmou que o elenco vai seguir rotineiramente a estratégia.

“O mais importante para nós é a vitória. Sabemos da importância do jogo, que é um clássico, mas vamos nos preparar bem para buscar esses três pontos. Vamos estudar o Palmeiras, traçar nossa estratégia, tentar tirar vantagem para a gente vencer o jogo. Todo jogo é importante no Brasileirão de pontos corridos, todos os jogos têm a mesma importância. São 38 decisões. É se preparar bem para essa. Temos de fazer um grande jogo. Não vai adiantar nada vencer o Palmeiras se a gente não fizer nosso papel no decorrer do campeonato. Temos de nos preparar para um grande jogo no domingo, na quarta, e assim tem que ser até a definição”, explicou.

A torcida vive à beira da esperança do heptacampeonato e do nervosismo ao ver a queda de rendimento e a chegada de fortes adversários. Prova disso são os acontecimentos nos dois últimos dias, quando muros do Centro de Treinamento foram pichados, mas 41 mil ingressos já foram vendidos de forma antecipada para o clássico. Sobre o assunto, Fagner destacou que a sintonia entre elenco e torcedores será fundamental, além de afirmar que o elenco experiente do clube faz com que os momentos de instabilidade sejam bem lidados pelo grupo.

“Tem muitos jogadores experientes, que passaram por situações em outros clubes. A pressão existe. Ninguém acreditava que íamos chegar até aqui. O que vem de fora não nos atinge, vamos continuar nossa caminhada. Estaremos jogando em casa, no estádio que gostamos de jogar, com apoio do nosso torcedor. Agora é hora de nós atletas e da nossa torcida jogarmos juntos para sermos cada vez mais fortes e conseguirmos o nosso objetivo”, disse.

O técnico Fábio Carille não poderá contar com todo o elenco para o duelo contra o Palmeiras. O meia Marquinhos Gabriel teve diagnosticado um estiramento na coxa e vai desfalcar o time por três semanas. Com isso, o jogador não atua contra os alviverdes, além de Atlético-PR, Avaí, Fluminense e Flamengo.

Marquinhos Gabriel já não foi relacionado para o jogo contra a Ponte Preta, uma vez que as dores na coxa foram sentidas na última preparação para o duelo do fim de semana passado. Clayson, Pedrinho e Giovanni Augusto são as alternativas imediatas para a posição, caso alguma modificação no time titular seja realizada.

O Derby entre Corinthians x Palmeiras está programado para acontecer às 17 horas (horário de Brasília) deste domingo (5), na Arena Corinthians, em Itaquera. O confronto coloca frente a frente os dois primeiros colocados do Brasileirão na 32ª rodada. Enquanto o Timão tem 59 pontos ganhos, o Verdão tem 54.