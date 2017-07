Flamengo bate Santos com tranquilidade e abre vantagem nas quartas da Copa do Brasil

INCIDENCIAS: Partida válida pelas quartas de final da Copa do Brasil 2017, realizada na Ilha do Urubu, Rio de Janeiro Ilha do Urubu: → Público pagante: 14.498 → Público presente: 15.564 → Renda: R$ 945.610,00

Dever de casa feito. Nesta quarta-feira (28), a torcida do Flamengo compareceu em bom número na Ilha do Urubu (15.564 presentes) apesar dos altos valores dos ingressos, e viu o time de Zé Ricardo superar o Santos por 2 a 0, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Os gols foram marcados por Everton e Cuéllar, deixando o Fla em boa vantagem para o confronto de volta. Se quiser avançar, o Alvinegro Praiano precisa derrotar o adversário por três gols de diferença apenas no dia 26 do próximo mês, na Vila Belmiro às 21h45.

Já pelo Brasileirão, os comandados de Levir Culpi visitam o Atlético-GO no Estádio Olímpico às 19h do sábado (1º), enquanto o Rubro-Negro recebe o São Paulo no dia seguinte novamente na Ilha do Governador, às 16h.

Flamengo domina e Everton abre o placar com golaço

Propondo seu tradicional estilo de jogo, o Flamengo dominou os 45 minutos da primeira etapa. Sem intensidade - tanto ofensivamente quanto na marcação, o Santos assistia o adversário trocar passes. Em duas oportunidades, Berrío levou perigo após belos lançamentos de Everton e Diego, mas Vanderlei fez excelentes defesas.

A superioridade na posse enfim surtiu efeito aos 26 minutos. Réver encontrou Guerrero na intermediária; o peruano deu um belo passe de letra para Everton, que finalizou no ângulo com o pé direito da intermediária, em bola indefensável para o goleiro adversário.

Apático, o Santos seguiu sem conseguir criar oportunidades de gol, mesmo saindo atrás do placar. Com a posse, o Fla diminuiu o ritmo e a etapa inicial chegou ao fim com os donos da casa a frente pelo placar mínimo.

Com o 'pé ruim', Everton acertou lindo chute da meia-lua, sem chances para Vanderlei | Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Cuéllar marca e Fla aumenta vantagem para o jogo de volta

Mantendo o roteiro do primeiro tempo, o Rubro-Negro voltou sem alterações para a etapa complementar; no Santos, Vitor Bueno entrou no lugar do Kayke, visando mais mobilidade no setor ofensivo.

Aos 10 minutos, mais uma vez Vanderlei impediu o gol de Berrío. Na pequena área, o colombiano deu uma linda bicicleta para excelente defesa do goleiro adversário. Dez minutos depois, Copete balançou as redes após bate-rebate, mas a arbitragem anulou por impedimento.

A melhor oportunidade do Santos saiu aos 30 do segundo tempo. Bruno Henrique partiu em velocidade no contra-ataque e encontrou Vitor Bueno; na hora da finalização do camisa 7, já na grande área, Pará chegou e travou no momento certo. Na mesma moeda, Everton respondeu em sequência, mas Vanderlei salvou o que seria o segundo gol rubro-negro na noite.

Os últimos minutos foram de mais posse para os visitantes, mas faltava criatividade para infiltrar no organizado setor defensivo do Flamengo. As oportunidades de maior perigo em bolas levantas, afastadas pela defesa dos donos da casa.

Com uma bola, aos 43 minutos, o Flamengo matou o jogo. Pela segunda vez, o passe saiu dos pés de Guerrero. O peruano tocou para a chegada de Cuéllar, que finalizou no ângulo de Vanderlei, aumentando a vantagem para a volta das quartas de final da Copa do Brasil.