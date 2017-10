Com boa atuação pessoal, Arão aprova desempenho rubro-negro no Fla-Flu: "Jogamos para frente"

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Destaque na vitória do Flamengo sobre o Fluminense na Sul-Americana, Willian Arão tem motivos de sobra para celebrar. O camisa 5 foi um dos principais jogadores do Rubro-Negro na partida, com muitos desarmes e infiltrações - uma delas resultou diretamente no gol de Everton, o único do clássico carioca.

"Temos que jogar para frente e buscar resultado sempre. Jogamos para frente. No segundo tempo, Flu jogou mais, e a gente explorou contra-ataque. Temos que fazer uma grande partida no segundo jogo", disse o camisa 5, analisando brevemente o confronto.

Vale ressaltar que, mesmo com os dois jogos sendo realizados no Maracanã, o regulamento da Sul-Americana prevê o critério de desempate do gol fora de casa. Visitante e vencedor no confronto desta quarta (25), o Flamengo leva uma boa vantagem para o jogo da volta - o próximo Fla-Flu está marcado para o dia 1º de novembro​.

Para Arão, a vantagem é algo a ser administrado com cautela. Ao passar pela zona mista, o volante celebrou o triunfo rubro-negro e relembrou a conquista do Flamengo no Campeonato Carioca - na final sobre o Fluminense, o Rubro-Negro também saiu na frente por 1 a 0 no jogo de ida.

"É uma vantagem boa, mas não tem nada decidido. Assim como na final do Campeonato Carioca, quando a gente constrói o resultado de 1 a 0 e a gente chega pro segundo jogo mais tranquilo. Agora é continuar mantendo o foco, para buscar essa classificação e jogar da mesma forma que a gente jogou hoje", concluiu Arão.

O Flamengo agora volta sua atenção para o compromisso contra o Vasco no Campeonato Brasileiro. Os clubes escrevem mais um capítulo na história do Clássico dos Milhões neste sábado (28), no Maracanã. A partida é válida pela 31ª rodada do torneio nacional.