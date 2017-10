Protagonista no Fla-Flu, Diego Alves comemora triunfo 'fora de casa' e crescente apoio da torcida

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Ao vencer o Fluminense por 1 a 0 nesta quarta-feira (25), o Flamengo saiu na vantagem nas quartas de final da Sul-Americana. Com o resultado positivo como visitante, o clube se destaca na disputa pela vaga graças ao critério de desempate de gol fora de casa. Um dos destaques do Rubro-Negro no clássico, o goleiro Diego Alves salvou o time em pelo menos três oportunidades claras.

"Jogamos no Maracanã como se fosse fora de casa, e o gol fora de casa nessa competição é sempre muito importante. Não tem nada definido. (...) Foi um jogo de uma força física enorme. Acho que nos doamos bastante em campo e nós temos que aproveitar para dar continuidade", declarou Diego.

Na zona mista do Maracanã, o goleiro fez questão de ressaltar o apoio da torcida - apesar de ser visitante no clássico, o número de torcedores do Flamengo era superior no estádio. Para Diego, ter o respaldo dos rubro-negros é essencial para as pretensões do clube no restante da temporada; o camisa 1 ainda fez breve comentário sobre a partida contra o Vasco, próximo compromisso do clube.

"É importante deixar claro que a gente precisa do torcedor nesse momento, por mais que aconteçam as críticas. Não é bom ficar sempre cometendo os mesmos erros, temos que aprender com eles e seguir adiante. Acho importantíssimo o apoio da torcida, como vai ser no sábado, como vai ser na próxima quarta. Nessa reta final, quando

tem essa união entre torcedores e jogadores, por mais que tenham acontecido falhas no passado, o time pode arrancar e ter algo bom", disse o jogador.

Cada vez mais atento e participativo nos jogos, Diego colecionou boas defesas no clássico - a mais bonita delas em perigoso chute de Gustavo Scarpa. O goleiro também se destacou pela liderança imposta dentro de campo; durante boa parte do jogo, o arqueiro foi comunicativo e tentou organizar o time em momentos sob pressão.

"Eu tento avisar, conversar com os zagueiros, para tentar passar os recados para os jogadores mais da frente, mas é lógico que tem o trabalho da semana. E nesse jogo de hoje nós demonstramos defensivamente uma fortaleza grande, o Fluminense no segundo tempo veio para cima porque era normal buscar o empate. No final, os dois times cansaram pelo desgaste físico que foi o jogo", comentou.

Ao final de bate-papo com a imprensa, o goleiro mencionou a recente irregularidade do time rubro-negro, além do tropeço diante do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Diego citou uma série de recentes resultados no torneio nacional e ainda alertou que não existem times 'bobos' no futebol.

"O Fluminense enfrentou a Chapecoense lá e não conseguiu ganhar. A Chapecoense foi jogar contra o Atlético-MG e ganhou, nós fomos lá e ganhamos de um a zero. Jogamos contra o Bahia que tinha empatado com o Palmeiras, ganhado do Corinthians e ganhamos de 4 a 1. Então não tem time bobo hoje. É lógico que a irregularidade gera as dúvidas que tiveram durante o ano mas a gente tá em um momento que precisamos da união com o torcedor e sabemos que eles estarão do nosso lado", concluiu Diego.

O Flamengo agora tem mais um clássico pela frente. O Rubro-Negro recebe o Vasco pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, no sábado (28), às 17h. O confronto acontece no Maracanã; ingressos para a partida já estão sendo vendidos.