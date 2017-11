Rueda se irrita com falhas individuais em derrota rubro-negra: "Custaram os resultados"

(Foto: Alexandre Schneider/Getty Images)

Na tarde deste domingo (12), o Flamengo encarou o Palmeiras no Allianz Parque e saiu derrotado por 2 a 0 - os dois gols do Verdão foram marcados pelo atacante Deyverson. Após a derrota rubro-negra, o treinador Reinaldo Rueda fez breve análise sobre a partida em entrevista coletiva.

"Hoje foi algo que não tem cabimento. Foi um começo inacreditável porque vínhamos de jogos em que estávamos mostrando vocação ofensiva. Faltou acompanhamento e também finalização nas poucas oportunidades que tivemos. O Palmeiras é uma equipe que quando tem confiança... Nos primeiros minutos o Palmeiras estava errando bastante, mas depois eles pegaram confiança", disse.

Como já havia acontecido diante do Grêmio, quando Pará errou nos gols gaúchos, novamente as falhas individuais (desta vez, de Rafael Vaz) atrapalharam os planos do Flamengo. O comandante do Rubro-Negro mostrou-se bastante incomodado com os erros frequentes.

"Creio que foi inacreditável a situação de hoje. Jogo controlado nos primeiros 10 minutos e depois em uma imprecisão individual que precipita a situação. Creio que os erros custaram os resultados, porque tivemos todas as condições de melhorar ou repetir o que fizemos na quarta-feira", afirmou Rueda.

Após a chegada do técnico colombiano à Gávea, os cariocas ainda não apresentaram grande sequência positiva de jogos. Rueda reconhece irregularidades durante o período; treinador ainda apontou possível solução para o problema rubro-negro.

"Temos muita irregularidade, um jogo bom, outro ruim, um jogo bom, outro ruim. Falta consistência para termos um comportamento tático, conquistar resultado, sobretudo como visitante e que possamos ficar melhor para passarmos por essa situação", finalizou Rueda.

O Flamengo agora volta a campo na próxima quinta (16). O adversário da vez é o Coritiba; a partida, válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece no Couto Pereira.

Confira outros trechos da entrevista de Rueda:

Elenco: "É uma avaliação para vocês (imprensa), vocês que fazem essas comparações. Quando esses homens chegam para fazer o fortalecimento, é normal que isso aconteça. É uma avaliação para você e da nossa parte temos que aproveitar para usar melhor o elenco."

Erros no sistema defensivo: "Cometemos erros. Faltou ter a marcação, principalmente no primeiro gol, faltou uma ajuda dos zagueiros."