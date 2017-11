Grêmio perde para Barcelona na Arena, mas avança à final da Libertadores

Acabou. E o Grêmio se classificou para a final da Copa Libertadores da América. Mesmo com a derrota por 1 a 0, para o Barcelona-EQU, na Arena do Grêmio, nessa quarta (1°), o tricolor avançou às finais por conta do resultado da primeira partida das semifinais, que foi no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, no Equador, na quarta passada (25). Naquela oportunidade, o Gremio venceu por 3 a 0, com dois gols de Luan e um de Edílson.

O tricolor , que não havia perdido nenhuma partida na Libertadores diante de sua torcida até o jogo de hoje, enfrenta, na final, o Lanús, que passou pelo River Plate, na terça (31), numa virada histórica.

Após o Grêmio vencer o primeiro jogo da semifinal, no Equador, o técnico do Lanús, Jorge Almirón, disparou: "Vi o Grêmio, se passarmos, não vai ser tão complicado".

Agora, os dois times se enfrentam nas finais, que devem acontecer nos dias 22 e 29 de novembro, com a grande decisão sendo em Buenos Aires.

Jogo truncado e Barcelona sai na frente

Os dois times começaram o jogo se estudando bastante. Pouco atacaram até os 30', e não levavam perigo ao adversário.

O Grêmio tentou com Luan, batendo de fora da área, e Edílson, de falta. Mas o goleiro Banguera pouco trabalhou. Do outro lado, o Barcelona de Guayaquil atacava mais, já que precisava correr atrás do resultado, mas a defesa gremista trabalhava bem, segura.

No time equatoriano, Marcos Caicedo eram quem buscava as jogadas de ataque. Aos 30', o jogador fez boa jogada pelo lado esquerdo e chutou cruzado para a defesa de Marcelo Grohe.

Logo em seguida, aos 32', o mesmo jogador passou por três marcadores e cruzou rasteiro, Kannemann desviou, dentro da área, e a bola sobrou para Jonathan Álvez marcar o primeiro gol da partida.

O Grêmio, que até sofrer o gol atuava bem, reagiu em seguida. Fernandinho, pela ponta esquerda, cruzou na área para Cícero, sozinho, que errou o cabeceio de forma displicente.

Ele, que atuou como centroavante, no lugar de Barrios, fora da partida por uma lesão muscular, Fernandinho, na ponta esquerda, e Luan, eram os responsáveis pela criação de jogadas ofensivas do tricolor, mas não conseguiram ser efetivos na primeira etapa.

Grêmio comanda o jogo e classifica-se para a final

A segunda etapa foi mais agitada que a primeira. O Barcelona-EQU tentou com Esterrila, logo aos 55', em boa jogada de pivô. O atacante limpou Cortez e finalizou na trave, assustando a torcida gremista. O Grêmio, apesar de errar muito passes na frente da área ofensiva, chegava mais ao ataque e tinha a posse de bola.

Diferente do que foi na temporada, o time de Renato Gaúcho não jogou um futebol bonito e com boa troca de passes até a metade da segunda etapa, mas era quem comandava o jogo e, com maior posse de bola, não deixava o adversário levar perigo.

Com 70' no cronômetro, Renato Gaúcho sacou Cícero e colocou Jael no jogo, e a entrada do centroavante pôs fogo na partida.

A partir daí, o time gaúcho passou a ter chances mais claras. Em uma das oportunidades, Luan achou Edílson no fundo, o lateral cruzou e a defesa cortou após confusão na área. Em outra, agora pelo lado esquerdo, Cortez cruzou na medida para Jael, que cabeceou na trave.

Na parte final da partida, a torcida gremista já inflamava as arquibancadas e se animava com a classificação quase garantida. O Grêmio continuava a comandar o jogo e, mesmo sem marcar, conseguia segurar o jogo, já que o resultado, mesmo que negativo, classificava o tricolor.

No Barcelona, com a chance de classificação indo embora, bateu o desespero. Foram tentativas de finalização de fora da área e muitas faltas cometidas, inclusive uma expulsão, de Jonatan Álvez.

No fim, o Grêmio amarrou o jogo, aguardou os ataques do Barcelona e saiu com a classificação conquistada fora de casa no placar agregado. 3 a 1 para o time gaúcho, que classificou-se à sua quinta final de Libertadores.