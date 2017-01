Destaques na Copa São Paulo, jovens integram time principal do Náutico em 2017

(Foto: Divulgação/Náutico)

Após a eliminação nos pênaltis contra o Mirassol, pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Junior, o sub 20 do Náutico retorna ao Recife. Dentre os atletas, quatro serão integrados ao grupo profissional.

Atualmente, quase metade do elenco é composto por jovens formados no clube. Além dos goleiros Jeferson e Bruno, João Ananias, Joazi e Jefferson Nem atuaram na temporada passada, na maioria das partidas, como titular.

Os novos reforços do Timbu são o goleiro Sérgio, que pegou um pênalti na vitória sobre o Mirassol na primeira fase e defendeu uma das cobranças também contra Mirassol na terceira fase; o zagueiro Feliphe Gabriel – que balançou as redes contra o Tanabi na goleada por 4 a 2.

Além dos atacantes Gerônimo, com três gols, e Erick, com quatro gols na Copa SP. Os dois atacantes participaram do gol que possibilitou ao Náutico a disputa de pênaltis na terceira fase da Copinha. Todos os atletas se apresentarão na próxima semana ao técnico Dado Cavalcanti.

Com passagem pelas categorias de base do Timbu, Dado tem mesclado os prata da casa com atletas mais experientes na pré-temporada, antes de definir um padrão titular para os campeonatos oficiais. Willian Silva, Rafael Ribeiro, João Paulo, Cal, Niel, Manoel, David e Odilávio também passaram pelos juniores do Náutico.

O Timbu entra em campo no próximo domingo (15), às 8h30, no CT Wilson Campos, para o primeiro jogo treino da temporada. O adversário será a seleção de Ipojuca, e Dado já esboçou a provável equipe titular para a partida, com pelo menos quatro atletas que vieram da base.