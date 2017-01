Com novo time titular, Náutico treina visando jogo-treino contra Seleção de Ipojuca

A pré-temporada do Timbu começou no dia 2 de janeiro (Foto: Divulgação/Náutico)

No próximo domingo (15), às 8h30, no CT Wilson Campos, o Náutico fará seu primeiro jogo treino da temporada. O Timbu já possui 29 atletas no elenco – com exceção da lateral, tem ao menos dois atletas pra cada posição – e enfrentará a seleção de Ipojuca. O técnico Dado Cavalcanti montou, pela primeira vez no ano, um time, que provavelmente será o titular contra o Ipojuca.

Como era de se esperar, o goleiro Tiago Cardoso e o lateral-direito Joazi estavam na equipe titular. A maior dúvida ficou na lateral-esquerda, posição que o Náutico ainda procura um atleta experiente e, por ora, João Paulo – da base – foi integrado ao elenco.

Na zaga, quatro atletas disputam duas vagas. Nirley e Tiago Alves atuam pela direita, Ewerton Páscoa e Adalberto, pela esquerda. Os volantes, velhos conhecidos da torcida, são João Ananias e Rodrigo Souza.

No meio campo, Marco Antônio e Dudu – que foi substituído por Jefferson Nem durante a movimentação – e, no ataque, Anselmo e Nem iniciaram e Odilávio e Willian Silva os substituíram.

Sendo assim, o primeiro time de Dado Cavalcanti foi: Tiago Cardoso; Joazi, Tiago Alves (Nirley), Páscoa e João Paulo; João Ananias, Rodrigo Souza, Dudu (Nem) e Marco Antônio; Anselmo (Odilávio) e Jefferson Nem (Willian Silva).

Ainda não há definição contra o time que enfrentará o Uniclinic-CE, no dia 24 de janeiro, na primeira partida da Copa do Nordeste 2017. A partida será na terça-feira, às 19h, na Arena de Pernambuco, e serão vendidos ingressos para a partida. O Náutico cumprirá a punição pela invasão da torcida no campo na última rodada da Série B 2016.

(Foto: Divulgação/Náutico)

Após o treino desta quinta-feira (12), Dudu foi apresentado oficialmente no Centro de Treinamento Wilson Campos. O meia de 25 anos que foi pouco aproveitado no Fluminense, deverá ser titular já no próximo domingo.