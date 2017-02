Interino, Levi Gomes elogia postura do Náutico após vitória contra Belo Jardim

Marco Antônio marcou primeiro gol da partida, comandado pelo interino Levi Gomes (Foto: Divulgação/Náutico)

Com a saída de Dado na quarta-feira (15), o interino Levi Gomes e seu auxiliar, Kuki, assumiram o Náutico com a difícil missão de voltar a vencer para retomar a confiança. Durante a semana o treinador pediu aos atletas uma mudança na postura para que haja mudança também nos resultados.

Foi o que aconteceu na partida dessa segunda-feira (20), contra o Belo Jardim, no Estádio do Arruda. A vitória por 2 a 0 fez com que o Timbu alcançasse a terceira colocação no Campeonato Pernambucano, um ponto a menos que o Sport e a três do líder Salgueiro.

"Aquelas quatro derrotas tinham um peso muito grande. Mudamos a postura e ficamos mais compactados. A parte defensiva foi bem e nosso ataque funcionou. O que plantamos nos treinos foi alcançado dentro de campo. Eu disse a eles que vamos sair na alegria e vamos voltar na felicidade. Os trabalhos feitos antes do jogo funcionaram. A felicidade aqui hoje é reflexo do que foi no campo. Espero que agora eles possam seguir nesse caminho e dar alegrias à nossa torcida", falou.

Levi analisou individualmente o goleiro Tiago Cardoso, que fez uma grande partida e garantiu a vitória alvirrubra. “Quando precisamos dele, ele fez uma grande defesa. Isso é bom para ele porque dá mais confiança. E não só para ele, isso passa para todo o grupo”, disse o interino.

Apesar do Náutico ser visitante na partida, o jogo foi realizado na capital pernambucana, e as derrotas recentes se refletiram nas arquibancadas. Visitante num Arruda vazio – o público foi de apenas 758 pessoas, duas presenças chamaram atenção. Além do presidente Ivan Brondi, o novo técnico alvirrubro, Milton Cruz, também estava no estádio e Levi teve uma rápida conversa com ele após a partida.

"Falei com ele (Milton Cruz) pouca coisa. Ele deu os parabéns e amanhã conversaremos mais. Sei que ele gostou de algumas coisas, mas amanhã iremos corrigir", concluiu Levi.