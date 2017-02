Auxiliar no São Paulo, Milton Cruz é confirmado como novo técnico do Náutico

(Foto: Divulgação/saopaulofc.net)

O prazo previamente estabelecido pelo Náutico para definir um novo comandante após Dado Cavalcanti ter pedido demissão momentos depois da eliminação na Copa do Brasil ante Guarani de Juazeiro foi acertado nos últimos instantes e a meta foi atingida. O Timbu tem um novo comandante para a temporada e traz um desafio para ambas as partes. Milton Cruz desembarca no Aeroporto Internacional do Recife nesta segunda-feira (20) para assinar contrato e começar os trabalhos no time da Rosa e Silva.

O vínculo de Milton Cruz com os alvirrubros será estendido até o fim da atual temporada. Duas eram as opções dos gestores: Milton Cruz e Sérgio Soares. Na última sexta-feira (17), decidiram apostar apenas em Milton e as partes se acertaram neste domingo (19).

Como jogador, Milton Cruz foi atacante e começou a carreira no São Paulo no ano de 1977. Em sua carreira dentro dos gramados atuou duas vezes no futebol de Pernambuco. Primeiro entre 1985 e 1986 no Sport, depois no Náutico em 1987. Também jogou no Internacional, Nacional-URU, Tokyo Verdy e Kashima Antlers.

Em 1997, passou a atuar na comissão técnica do São Paulo. Substituiu inúmeros treinadores quando assumiu de forma interina por diversas oportunidades. Ganhou mais destaque ao atuar mais próximo de Juan Carlos Osorio, mas foi realocado para o setor de análise de desempenho pouco tempo depois da saída do colombiano. Em toda a trajetória de 19 anos no Tricolor Paulista, foram 43 jogos, com 23 vitórias, sete empates e 13 derrotas.

Com as conversas definidas, o novo técnico do Náutico deve chegar a tempo de acompanhar a partida da equipe no Campeonato Pernambucano. O único hexacampeão do torneio mede forças contra o Belo Jardim, no Estádio do Arruda, e, ao lado dos mandatários, Milton Cruz deve fazer as primeiras observações do elenco. O clube também disputa a Copa do Nordeste e tem o Campeonato Brasileiro da Série B a partir do mês de maio.