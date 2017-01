Jogo Palmeiras x Sport ao vivo online na Copinha 2017 (0-1)

Google Plus

22:59 Data e local do confronto contra o Fantasma da Mogiana não foram definidos ainda pela Federação Paulista

22:57 Pernambucanos agora voltam a campo contra o Batatais, que foi o único algoz ainda na fase de grupos, já os paulistas estão eliminados

95' Final de jogo na Arena da Fonte para Palmeiras 0x1 Sport! Leão bate Verdão e fica com a vaga na terceira fase da Copa São Paulo

95' FUZATO! Goleiro do Palmeiras pega o pênalti, porém o árbitro acaba o jogo

94' Cartão amarelo para Johnny! Volante do Palmeiras é punido por fazer o pênalti em Caio

94' Pênalti para o Sport! Caio é derrubado na pequena área pelo marcador após lançamento de Juninho

93' UHHHHHHHHHHHHH! Alison chuta forte e a bola desvia na marcação antes de sair pela linha de fundo

91' Cartão amarelo para Evandro! Lateral-esquerdo do Sport é advertido por falta em Kauê

90' Cinco minutos de acréscimo

88' Reta final vai se aproximando na Arena da Fonte e o Leão vai ficando com a vaga

87' Alteração no Sport! SAI Wallace, ENTRA Juninho

86' Wallace cai em campo com cãibra. Vai entrar Juninho no Leão

85' Substituição no Palmeiras! SAI Juninho, ENTRA José Aldo

84' Lá vem José Aldo no Verdão. Jogo vai se aproximando do fim na Arena da Fonte

82' Sport adianta a marcação e deixa o Palmeiras sem opções para trocar passes

80' Substituição no Sport! SAI Bala, ENTRA Alison

78' UHHHHHHHHH! Caio recebe bom lançamento em contra-ataque e sai de frente para o gol, porém demora a finalizar e a marcação tira o perigo

76' Bala tenta aproveitar erro na saída de bola de Iacovelli e bate de longe para surpreender Fuzato, mas a bola vai direto para fora

74' Substituições no Sport! SAEM Índio e James Dean, ENTRAM Caio e João Erick

72' Caio e João Erick são chamados para conversar com Daniel Neri. Já já entram em campo

70' Partida fica truncada e menos intensa que no primeiro tempo

68' Os paulistas se atiram de qualquer jeito no ataque e chegam nervosos para tentar o empate

66' Pernambucanos são mais cautelosos em campo e tentam apostar no contra-ataque para sacramentar a vitória

64' Mexidas no Palmeiras! SAEM Maílton e Barbosa, ENTRAM Fernando e Iacovelli

63' Cartão amarelo para Wallace! Atacante do Sport é advertido por falta no meio-campo

61' Jogo fica nervoso e com muitas dos dois lados

59' Cartão amarelo para Alan! Volante, que acabou de entrar, é punido por falta em Bala

58' Barbosa chuta de fora da área e a bola sobe mais que o esperado

57' Substituição no Palmeiras! SAI Cadina, ENTRA Alan

56' Cartão amarelo para Cadina! Volante do Palmeiras é punido por falta dura

55' UHHHHHHHHHHH! Lucas faz duas grandes defesas na pequena área após tentativas de Léo Passos e Kauê, evitando o empate do Palmeiras

54' UHHHHHHHHHHHH! Wallace é lançado em profundidade e bate com perigo

52' Cartão amarelo para João Victor! Volante do Leão é advertido por colocar a mão na bola após cruzamento

51' UHHHHHHHHHHHH! Barbosa chuta mascado e a bola tem trajetória desviada no meio do caminho

49' UHHHHHHHHHHHHH! James Dean bate colocado de fora da área e a bola desvia na marcação antes de sair pela linha de fundo

48' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! WALLACE! Bala chuta sem direção e a bola cai no pé de Wallace, que completa para o gol. Palmeiras 0x1 Sport

47' Sport mantém postura ofensiva e segue indo para cima do Palmeiras para abrir o placar

45' Bola rolando para o segundo tempo de Palmeiras 0x0 Sport!

22:05 Palmeiras e Sport voltam sem mudanças para o segundo tempo

22:02 Times já começam a retornar para a etapa final

21:59 Já já a bola vai voltar a rolar na Arena da Fonte Luminosa. Não saia daqui

21:56 Rubro-negros foram superiores em campo, porém não conseguiram concluir as oportunidades com sucesso. Apostando no contra-ataque, os alviverdes até tentaram levar perigo, mas falharam nas finalizações e na transição

21:53 Bala, meia-atacante do Sport, reconhece o equilíbrio em campo: "O jogo está complicado e amarrado. Vamos agora ouvir o professor Daniel para tentarmos usar a velocidade no segundo tempo", declarou

21:50 Meia do Palmeiras, Léo Passos lamenta o gol perdido por Cadina, que poderia deixar sua equipe em vantagem: "Acho que ele quis fazer a finalização, mas ela veio muito forte e não tive tempo de reação" , afirmou

45+1' Fim de primeiro tempo na Arena da Fonte para Palmeiras 0x0 Sport! Leão foi melhor, mas não conseguiu ser mais efetivo que o Verdão

45' Um minuto de acréscimo

43' Minutos finais vão se aproximando e o jogo segue muito truncado, com os pernambucanos indo mais ao ataque

41' Sem liberdade para ir ao ataque, paulistas apostam no contra-ataque para levar perigo

39' Com mais posse de bola, o Leão busca espaços para furar o bloqueio do Verdão

37' Alviverdes, contudo, não são eficientes na transição da defesa para o ataque e pecam bastante dentro de campo

35' Rubro-negros se mantém no setor ofensivo e conseguem dominar o jogo

33' Leão segura bem as ações no meio-campo e é forte na marcação, indo ao ataque com muito perigo

31' UHHHHHHHHHHH! Índio recebe pela esquerda e chuta forte, mas em cima do goleiro

29' Passes errados: Sport - 13 | Palmeiras - 12

27' Barbosa bate mascado, conta com desvio na marcação e quase tira do alcance de Lucas

25' Maílton chuta cruzado e a bola passa por toda a pequena área

24' Cartão amarelo para James Dean! Meia do Sport é punido por falta e matar o contra-ataque

21' Praticamente metade da etapa inicial e o jogo está bem movimentado até o momento

19' Fabrício faz boa jogada individual e chuta firme para defesa de Fuzato

17' Serra sai jogando errado e quase complica a vida dos leoninos, porém Cadina chuta sem direção

16' Léo Passos cabeceia após cobrança de lateral na pequena área sobre o gol

14' Partida truncada nesse começo de jogo em Araraquara e com poucos lances

12' Torcedores tentam incentivar as respectivas equipes da arquibancada e fazer barulho na Arena da Fonte

10' Pernambucanos começam melhor, mas não dão trabalho a Fuzato

9' UHHHHHHHHHH! Após boa jogada, Bala dribla o adversário, puxa para a perna esquerda e bate fraco para Daniel Fuzato defender

8' Times apostam na posse de bola para neutralizar o adversário, mas não conseguem chegar com sucesso nos chutes

7' Mais cauteloso, o Leão busca explorar os erros do Verdão para tentar ir ao ataque

6' Primeira finalização é do alviverde, contudo sem levar perigo ao gol de Lucas

5' Devido ao início truncado, as equipes não conseguem trocar passes

4' Defensor se recupera e já está de volta ao campo de jogo

3' Adryelson leva a pior após entrada dura de Barbosa e vai precisar ser atendido pelos médicos

2' Times iniciam com muito equilíbrio e forte marcação nesse começo

1' Sport começa em cima, mas o Palmeiras equilibra as ações com postura sólida na defesa

0' Bola rolando na Arena da Fonte Luminosa! Saída de bola é do Leão

21:02 Já já a bola vai rolar. Tudo pronto na Arena da Fonte Luminosa

21:00 Hino nacional sendo executado neste momento

20:59 EQUIPES NO GRAMADO! Palmeiras e Sport sobem para o campo de jogo

20:57 Chapecoense eliminou o São Paulo ao vencer por 4 a 2 nos pênaltis

20:54 Ainda assim, estamos na fase de mata-mata e, em caso de empate, o classificado sai após pênaltis

20:51 A melhor campanha na fase de grupos fez o Palmeiras continuar na cidade de Araraquara

20:48 Times estão no vestiário e daqui a pouco sobem para o apito inicial na Arena da Fonte

20:45 Já já a bola vai rolar! Não saiam daqui

20:42 São Paulo e Chapecoense, que se enfrentam em Capivari, decidem a vaga nos pênaltis

20:39 O Porco tem como reservas: Matheus, Alan, Fernando, Léo Santos, Iacovelli, José Aldo e Vitor Santos

20:36 Leoninos já estão em campo realizando o último trabalho antes da bola rolar

20:33 Temos quatro jogos definidos pela terceira fase da Copa São Paulo: Mirassol x Náutico, Botafogo x Novorizontino, Ponte Preta x Paraná e Primavera x Ituano

20:30 No banco, Daniel Neri tem como opções: Everton, David, João Erick, Caio, Pardal, Juninho e Alison

20:27 SPORT DEFINIDO! O Leãozinho está confirmado com: Lucas; Serra, Adryelson, Chico e Evandro; João Victor, Fabrício, James Dean e Bala; Índio e Wallace

20:24 Até o momento, dentre os pernambucanos, somente o Náutico está na Copa São Paulo. Porto e Central foram eliminados ainda durante a fase de grupos, enquanto que o Santa Cruz caiu hoje cedo ao ser batido pelo Primavera

20:18 Alviverde aposta na força da torcida em Araraquara para ficar com a vaga, enquanto o rubro-negro visa surpreender e repetir a boa campanha de 2016

20:15 PALMEIRAS ESCALADO! Verdinho vai a campo com: Daniel Fuzato, Maílton, Vitão, Augusto e Matheus Bahia; Cadina, Johnny e Léo Passos; Juninho, Barbosa e Kaue

20:12 Em breve, as escalações serão divulgadas para o duelo de instantes

20:09 Ainda invicto, o Palmeiras tenta manter a boa fase para encerrar um jejum de três jogos sem vencer o Leão no Sub-20

20:06 Sport poderá reencontrar o seu único algoz até o momento na Copa SP na próxima fase

20:03 Adversário do classificado será o Batatais, que venceu hoje à tarde a Ferroviária na disputa de pênaltis. Equipes empataram em 3 a 3 no tempo normal, mas o Fantasma levou a melhor nos penais por 5 a 4

20:00 Árbitro do duelo é Paulo Sérgio dos Santos, que já apitou dois jogos nessa Copinha: Penapolense 1x1 Volta Redonda e Votuporanguense 1x3 Grêmio

A bola vai rolar às 21h (de Brasília) e todos os detalhes você acompanha conosco a partir das 20h! Siga por aqui

Para a partida, o técnico rubro-negro Daniel Neri conta com o retorno do zagueiro Adryelson, ausente diante do Comercial-SP por estar cumprindo suspensão

As equipes se reencontram após três confrontos em 2016 na categoria de base. Pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, empate em 1 a 1, disputado em São Paulo. Pela Copa do Brasil da mesma categoria, empate sem gols com mando alviverde, enquanto o Leão se impôs na Ilha do Retiro e bateu por 2 a 0, terminando a competição como semifinalista

O Sport chega à segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior por ter conquistado seis pontos e terminado o Grupo 8 em segundo lugar. Os pernambucanos perderam para o Batatais por 3 a 2 na estreia, porém se recuperaram ao vencer o Rio Claro por 2 a 1 e o Comercial-SP por 1 a 0 na última rodada

O Palmeiras enfrentará o Sport na próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com o empate por 1 a 1 com a Ferroviária na tarde deste sábado (7), a equipe paulistana garantiu a primeira colocação com sete pontos. Nas duas primeiras rodadas, o time teve o mesmo resultado: vitórias por 3 a 2.

A equipe de Araraquara, por sua vez, vai encarar o Batatais após ter ficado na segunda colocação da chave. O Villa Nova-MG e o Paranoá-DF completam as duas últimas colocações do grupo e estão eliminados.

Por ter assegurado a classificação ainda na rodada anterior, os palmeirenses entraram com um pouco mais de tranquilidade em campo neste sábado em Araraquara e puderam até revezar melhor o elenco. Gabriel Barbosa, autor de gols na última rodada, começou no banco, por exemplo.

Precisando ao menos do empate para avançar, a Ferroviária praticamente dominou o primeiro tempo. Aos 17 do primeiro tempo, Rodolfo recebeu pela esquerda e acertou o canto do gol, inviabilizando a defesa de Daniel Fuzato. O goleiro palmeirense foi o jogador mais acionado nos primeiros 45 minutos.

O empate veio só no segundo tempo, quando a bola foi levantada na área, pegou no travessão e sobrou nos pés de Léo Santos, que garantiu o empate. Como o resultado agradava ambas as equipes, foi só esperar o árbitro encerrar a partida.