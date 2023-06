Vela: Equipe feminina do Phytoervas realiza sua primeira regata oficial

Nesta sexta-feira (9) a equipe feminina do Phytoervas realizou sua primeira regata oficial, no percurso da Ubatuba-Ilhabela. Comandadas por Renata Bellotti, as 12 mulheres completaram o percurso em 3h44min a bordo do Soto 40.

Com apenas um treino realizado na última quinta-feira (8), com o velejador Juan de la Fuente, do barco Ambipar Response, as meninas mostraram entrosamento neste que é considerado um dos veleiros mais rápido do país.

A tripulação foi formada por Renata, Amanda Rodrigues, Isabela Malphigi, Mila Von Beckerath, Paola Prada, Valentina Frediani, Tatiana Almeida, Nicole, Raquel Emona, Elisa Andrade, Clarice, Arwen Ray e Daniela.

O time verde do Phytoervas partiu do Iate Clube de Ubatuba, às 11h e cruzou a linha de chegada na Ponta das Canas, em Ilhabela (SP), às 14h34 min.

“A velejada foi incrível! A gente não teve uma excelente largada, até pela condução de vento fraco. Mas conseguimos nos safar bem e logo colocamos o balão e seguimos rumo à Ilhabela. Foi uma velejada trabalhosa e divertida. Cada uma em sua posição, somou muito para que a gente andasse cada vez mais”, explicou Renata Bellotti, velejadora do Phytoervas.

“Nossos adversários andaram muito também. Algumas estratégias diferentes de percurso fizeram a diferença! No fim foi o máximo, nos divertimos, andamos bem e fizemos o que mais gostamos, velejar entre amigas”, finalizou.

A tripulação feminina do Phytoervas segue com alta expectativa para continuar treinando e planeja velejar nas próximas regatas do calendário nacional.