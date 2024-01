‘Fome de Luta’, série comandada pelo chef Thiago Castanho, chega ao UFC Fight Pass neste sábado

2024 começa com estreia no UFC Fight Pass, plataforma de streaming do UFC. ‘Fome de Luta’, série comandada por um dos principais chefs brasileiros, Thiago Castanho, chega à plataforma neste sábado (6). A série de seis episódios traz a inesperada junção entre os mundos das artes marciais mistas e da gastronomia.

Um dos maiores representantes da gastronomia amazônica, Castanho visita seis estrelas do UFC para um bate-papo sobre a vida, rotina e curiosidades da vida dos atletas. Inspirado por cada um deles e pelos locais em que vivem, o chef prepara um prato especial a cada episódio. Os ex-campeões Charles Oliveira, Jéssica Andrade e Deiveson Figueiredo, e as promessas dos pesos palha e mosca do UFC, Amanda Ribas, Marina Rodriguez e Mackenzie Dern, recebem Thiago nesta viagem por diferentes cidades no Brasil e nos Estados Unidos.

Os seis episódios completos da série estarão disponíveis no UFC Fight Pass a partir do dia 6 e novos e antigos assinantes poderão aproveitar uma condição especial em comemoração ao primeiro ano da plataforma no Brasil. Até 15 de janeiro, os assinantes terão 50% de desconto no plano anual, válido para assinaturas no app e no site.

O UFC Fight Pass é a casa do UFC no Brasil. Além de séries especiais, só na plataforma os fãs podem acompanhar todos eventos do UFC ao vivo e na íntegra, além de ter acesso à maior biblioteca de lutas, com todo o acervo histórico do UFC, PRIDE, Strikeforce e WEC, e eventos ao vivo de outras organizações de artes marciais, incluindo jiu-jitsu, como LFA, Polaris, Ares FC e Cage Warriors.

Sobre o UFC Fight Pass

O UFC Fight Pass reúne o maior arquivo de artes marciais em um só lugar, incluindo todos os eventos de UFC, PRIDE, Strikeforce e WEC. Além disso, são mais de mil horas de eventos ao vivo, com mais de 20 organizações no portfólio da plataforma, incluindo jiu-jitsu e boxe. São apenas dois planos de assinatura –o anual (valor equivalente a R$ 24,90 por mês) ou mensal (R$ 29,90 por mês) –, e ambos oferecem acesso completo ao conteúdo. Para mais informações visite o site oficial da plataforma.