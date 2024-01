Houston Texans derrota Indianapolis Colts fora de casa e pode ser campeão da AFC South

Neste sábado (6), Houston Texans venceram Indianapolis Colts no Lucas Oil Stadium em jogo valendo a classificação para os playoffs. Com o placar de 23 a 19, garantiram vaga para a pós-temporada da National Football League e se mantiveram vivos na disputa pelo título da AFC South. Com o resultado, os Colts estão fora dos playoffs e da briga pela divisão. A outra equipe que busca o título é o Jacksonville Jaguars que enfrenta o Tennessee Titans no domingo (7) no Nissan Stadium. Caso o time não vença em Nashville, os Texans são campeões.

Sobre o jogo:

No primeiro quarto, ambos times pontuaram na primeira campanha. O kicker de Indianapolis, Matt Gay, chuta e marca 3 pontos, abrindo o placar com um field goal de 38 jardas. Houston tem a posse de bola na campanha seguinte e pontua com touchdown de 75 jardas. O quarterback C.J. Stroud faz passe em profundidade para o wide receiver Nico Collins, que recebe a bola e vai para a endzone anotar os 6 pontos. A equipe converte o extra point e o primeiro quarto acaba com o placar de 7 a 3 pontos para os visitantes.

Nos minutos finais do segundo quarto, Texans e Colts pontuam. Andrew Beck, fullback do time de Houston, estava sem marcação na endzone e recebeu tranquilamente o passe de C.J. Stroud, marcando touchdown e em seguida, o ponto extra foi convertido. Com menos de 1 minuto no relógio, o kicker dos Colts chuta para 3 pontos a uma distância de 41 jardas. O jogo foi para o intervalo com o placar de 14 a 6.

Na segunda metade da partida, Jonathan Taylor faz corrida de 41 jardas, marca touchdown e os Colts fazem a conversão de 2 pontos. Texans respondem com um field goal e vão para o quarto período com vantagem. Matt Gay pontua novamente e empata a partida com 13 minutos no relógio.

Em campanha de Houston, Devin Singletary marcou touchdown que selaria a vitória do time. Indianapolis teve a possibilidade de buscar o resultado mas tudo foi perdido em lance de quarta descida para 1 jarda. O quarterback Gardner Minshew lança para o running back Tyler Goodson mas o jogador não agarra bola e o passe é incompleto. No minuto final, os Texans cedem o safety mas ainda ganha, a importante partida e terminam a temporada regular com 10 vitórias e 7 derrotas.