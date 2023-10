Jaguars e Saints abrem semana 7 da NFL; confira jogos transmitidos

A semana 7 da NFL começa nesta quinta-feira (19), com o jogo entre Jacksonville Jaguars e New Orleans Saints, às 21h15 (horário de Brasília), no Mercedes-Benz Superdome, em New Orleans. Na última terça (17), a ESPN divulgou o calendário dos confrontos que serão transmitidos pela emissora.

Para que os fãs do futebol americano possam se programar e conferir os melhores jogos, a seguir, deixaremos a agenda que reúne todos os confrontos que estão por vir. No total, oito partidas serão transmitidas pela emissora.

Transmissões e horários da Semana 6 da NFL 2023:

Quinta-feira (12)

21h15 – Jacksonville Jaguars @ New Orleans Saints – ESPN 2 e Star+Domingo (15)

14h00 – Detroit Lions @ Baltimore Ravens – ESPN 2 e Star+

14h00 – Cleveland Browns @ Indianapolis Colts – ESPN 3

17h05 – Pittsburgh Steelers @ Los Angeles Rams – ESPN 4

17h25 – Los Angeles Chargers @ Kansas City Chiefs – ESPN 2 e Star+

21h20 – Miami Dolphins @ Philadelphia Eagles – ESPN 2 e Star+

Segunda-feira (16)

21h15 – San Francisco 49ers @ Minnesota Vikings – ESPN 2 e Star+