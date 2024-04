Último campeão do Sand Series de Ribeirão Preto, o beach tennista André Baran conquistou novamente a edição de 2024 do torneio. Ao lado do italiano Michele Cappelletti, Cavalo bateu na decisão a dupla número 1 do mundo formada pelos franceses Spoto e Gianotti por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 10/7 e conquistou o segundo título na atual temporada. O brasileiro contou com a torcida de mais de 4 mil pessoas que compareceram à Arena Beach.

Vindo de conquista no BT 400 de Marechal Deodoro, André Baran chegou a Ribeirão com a missão de defender o título conquistado no ano passado. Atual número 1 do ranking do Brasil e 4 do mundo, Baran mostrou a determinação necessária para triunfar e conquistou 600 pontos no ranking da ITF, além da premiação em jogo de 50 mil dólares. Vale destacar também que a partir das semifinais o Sand Series foi transmitido ao vivo pelos canais ESPN e pela plataforma de streaming Star +.

"A gente sabia que teria que suar muito se quisesse sair de Ribeirão mais uma vez com esse título. Nos preparamos muito, principalmente mentalmente, para poder sair dessa final com o título. Somos muito gratos ao público que lotou a Arena Beach, nos encheu de carinho e nos incentivou do início ao fim, sem eles isso não teria sido possível", comemorou o atleta, patrocinado por Praia Clube, Qualicoco, Alto Giro, Havan, Grupo Urca, Oakley, Kona, DaColônia e IntegralMedica.

Com dois títulos e um vice-campeonato até aqui na temporada 2024, André Baran e Michele Cappelletti não terão muito tempo de descanso pela frente. Já nesta quinta-feira, a dupla número 2 do mundo chega a Petrolina, em Pernambuco, para a disputa do BT 400.

"Ontem foi dia de comemorar a vitória, mas hoje já precisamos virar a chave e focar na próxima competição. Estamos confiantes de que podemos fazer mais um grande campeonato em Petrolina e seguir evoluindo a cada competição ao longo da temporada, sempre buscando nossa melhor versão dentro e fora de quadra", projetou.