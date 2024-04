Atual líder do ranking brasileiro de Beach Tennis, André Baran conquistou no último domingo o ITF BT 400 Pure Beach, disputado na Praia do Francês, em Marechal Deodoro-AL. O título veio após vitória por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/6, sobre a dupla brasileira Daniel Mola e Giovane Cariani em disputa que contornou com premiação de 35 mil dólares.

Ao lado do italiano Michele Cappelletti, André Baran somam com o triunfo mais 400 pontos no Ranking da Federação Internacional de Tênis. Atualmente número 1 do Brasil e 4 do mundo, o catarinense agora vira seu foco para a disputa do Sand Series, com início marcado já para esta quinta-feira, em Ribeirão Preto.